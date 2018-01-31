華州近三分之一大學生曾患抑鬱症

（編譯：陸雨陽）近日，華州高校神經健康專業學生的一份調查研究報告顯示，大約10名學生中就有一名表示層起過自殺的念頭。在去年，大約三分之一的華州大學生曾經歷抑鬱。

這是華州對本州大學生首次參加這類大規模的神經健康調查，而調查結果顯示，華州大學生抑鬱率與全國大學生抑鬱率相當。

約兩週前，華州州立大學（WSU）校橄欖球隊的四分衛泰勒·西林斯基（Tyler Hilinski）被發現陳尸自家公寓。警方在他身邊發現一把步槍，並在公寓里找到一封遺書，頭部有自戕槍傷。本週六（1月26日）在加州舉行了葬禮。

去年，疾病防控中心（CDC）表示約十萬名15至19歲之間的少女中，就有5名死於自殺，相比2007年翻了一倍。2016年，金縣256名公民死於自殺，2012年至2016年，華州約有5412個人死於自殺。

華大（UW）社會工作學院的副教授詹妮弗·斯圖伯（Jennifer Stuber）表示大學生自殺現象已經成為一種「沉默的公共健康傳染病」了。作為2013年由華大成立的非營利組織自殺預防小組（Forefront Suicide Prevention）的聯合創始人，斯圖伯希望華州立法會可以考慮為神經健康和自殺預防成立一個基金提案，比如HB1737和HB2513提案。

大約來自全國13所大學的大二至大四的一萬名學生參加了本次調查，包括華大、華州州立大學和數所社區大學私立大學在內。

近乎五分之四的大學生表示曾經歷過情緒崩潰並因此影響了學業，三分之一的大學生表示曾經歷過抑鬱。大約5%的大學生表示曾想過結束自己的生命。

對此，斯圖伯表示：「這個結果令人震驚，青春期晚期到20歲這個階段是一個非常危險的階段，對人生的彷徨，對社會的恐懼，缺乏關愛和巨大的學習壓力都會導致年輕一代的神經健康受挫。」她認為，想要遏制這一情況的惡化，社會需要做的還有很多，比如對有自殺想法的人進項醫藥治療。然而，多數大學都不願意公開關注學生的神經健康，因為害怕學生家長誤以為學生在學校收到了什麼神經壓迫。

華大學生生活主席艾倫·泰勒（Ellen Taylor）表示，下一步，他們將針對這些曾抑鬱或想要自殺的大學生畢業後的社會表現進行調查。