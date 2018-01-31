西雅圖生活成本達新高

（編譯：陸雨陽）不僅是高昂的房價，西雅圖市的很多服務項目或商品價格都進入了全美前十名：麵包、糖果、食用油、手機通信費、油價、牙醫、紅酒、凍玉米，甚至網球。

根據最新發佈的生活成本指數報告（ Cost of Living Index ），西雅圖在2017年第三季度的分數是152.8分，這比調查報告上267個城市的平均生活指數高出52.8%。而根據這個指數，西雅圖也晉級為全美生活成本最高的城市第六名。西雅圖在2016年進入該榜單前十，不到一年時間，西雅圖就甩開四個城市，成為第六名。

生活成本指數的調研公司Arlington的產品負責人詹妮·艾莉森（Jennie Allison）表示對西雅圖這一飆升的成績並不感到意外。

生活成本指數共收集了約60種商品及服務的價格數據，它們被分為六大類：住房、醫療健康、交通運輸、公共事業、雜貨、其他。

令人感到意外的是，這六項中，西雅圖的住房費用僅位於267座城市中的第14名，不論是房主還是租客。除了公共事業費用，西雅圖的其他幾項費用都位於前十名。西雅圖的住房分數是206.6分，這個分數表示西雅圖的住房分數比平均水平高出106.6%。

也許您以為西雅圖的住房費用應該不止第14名。但事實上，紐約、舊金山、波士頓等地的房價更佳卡帕。尤其是紐約的曼哈頓地區，住房費用是平均水平的五倍多。

不過西雅圖的商品及服務，如漢堡、牛排、乾洗、理髮等都是全國最貴的。麵包、糖果、手機話費、汽油、牙醫、啤酒、葡萄酒、凍玉米、網球等價格都進入了全國前十。如你所料，公寓租金也在全國前十名。

令人欣慰的是，西雅圖的土豆價格為全國第九低，按揭貸款利率也是全國第十低。