西雅圖電力局又設兩個電動車充電站

（編譯：陸雨陽）西雅圖電力局希望在2018年年底前增設18餘個新電動車充電站。電動車充電站和一般的加油站很像，每充電20分鐘約可以行使80英里。

新開的兩個充電站設於碧肯山（Beacon Hill），除了這20座今年計劃內的公共電動車充電這，西雅圖電力局還將在市區多個私人住宅內建立私人充電站，作為「西雅圖綠色出行」計劃的一部分。該計劃倡導減少二氧化碳排放量，以應對全球變暖的問題。

對於建設公共充電站，西雅圖電力局總共持有二百多萬的預算。這兩座新充電站的具體位置在第16街，距離碧肯山輕軌站約一個街口。

新市長詹妮·德肯表示：「如尼桑Leaf這款5座掀背兩廂純電動汽車，充滿一整塊電池需要約10.70美元。西雅圖相信，高科技能夠帶領全國大幅度減少溫室效應氣體的排放，大力推廣使用綠色能源，讓電動車代替汽車，讓我們呼吸更新鮮的空氣。」

前市長穆瑞在2016年開啟了「西雅圖綠色出行」計劃，目標在2025年之前城市電動車使用量達到一萬五千輛。雖然自2011年起，每一個西雅圖市長都發誓要改善空氣質量，減少二氧化碳排放量，但本市二氧化碳排放量始終居高不下，和1990年的測試結果幾乎一樣。

而「罪魁禍首」自然是擁擠的交通，造成了近乎三分之二的城市污染。西雅圖也在努力增加電動汽車的使用率。就去年來看，西雅圖和其他30座城市聯名請求各大汽車產商增加電動車的產量。

西雅圖現在大約有3000輛電動車，25%的西雅圖有車一族都在駕駛電動車，但是載人的電動車只佔這3000輛車中的500輛。

德肯說：「本市的目標是在2030年前將電動車普及率增加為30%。」

華洲在去年已經在建立15座新電動車充電站上花費了近一百萬美元。