By Debbie Chan

西雅圖是一座沉溺在濃郁咖啡香的城市，這個星巴克的誕生地，幾乎每個街角都可以看到星巴克的足印。這個咖啡文化豐富致極的城市，咖啡可說是西雅圖居民每一天的必須品。生活在這細雨綿綿的地方，間中也需要一個小角落安靜一頓，放鬆心靈，過點舒服的慢節奏。經過小編的搜索和篩選，得出以下幾間環境舒適，裝潢簡潔而優美，適合各位小文青待一個下午的咖啡廳。告訴你，咖啡廳不止於星巴克。

Elm Coffee Roasters

240 2nd Ave S Seattle, WA 98104 b/t S 2nd Avenue Extended & Main St Pioneer Square

這家咖啡店的特式必定是店內這個的吧檯了，簡單以木為主的設計，馬上令整個用餐的氣氛上升，讓人十分自在舒服。Elm在Yelp上得到過百好評，大部分顧客都對他們的咖啡都讚不絕口。喜歡咖啡香的你，不妨來試試他們著名的Espresso，感受一下好評甚高的咖啡因。除此以外，店內亦有各種甜甜圈和曲奇。

Zeitgeist Kunst & Kaffee

Edit 171 S Jackson St Seattle, WA 98104 b/t S Occidental Ave & S 2nd Ave Pioneer Square

再文靜的人有時也會受不了無間的寂靜，無法忍受圖書館的鴉雀無聲或獨個在家中的靜默。想找個自在的地方寫寫作業也好，百無聊賴的上網也好，Zeitgeist會是個不錯的好去處。這裡帶點熱鬧，可讓人即使獨個兒也可感受一下熱鬧的氛圍。他們的各種糕點亦很有名，例如有丹麥麵包﹑甜甜圈﹑和不同款式的三文治。

Milstead

754 N 34th St Seattle, WA 98103 b/t N Aurora Ave & N Fremont Ave Fremont

這間咖啡店座落於環跨湖畔的大橋下，風景十分優美。從咖啡店內可看到西雅圖市中心及Fremont區內的湖景，而且店內的空間亦很大很舒適。小編特喜愛他設於室外的露天茶座。坐在大馬路旁品嚐熱烘烘的咖啡，一邊看看橋邊的風景，一邊等雨停，光是幻想這個景象就令人覺得很寫意。這裡的曲奇跟牛角包也十分有名。

Cherry Street Public House

210 Occidental Ave S Seattle, WA 98104 b/t Main St & Washington St Pioneer Square

這是一家充滿藝術色彩的咖啡廳，室內的裝潢設計得十分精緻，燈飾亦十分引人矚目。室內設有數個可讓食客充電的卡位，方便顧客一邊上網，一邊喝咖啡。店內的空間亦很大，讓人感到很舒適。雖然他們在Yelp上不算很有名，亦沒有很多光顧過的客人留言，可是值得一讚的是他們的菜單款式比一般的咖啡店多樣化，有沙拉，窩夫，和吐司等等，十分吸引。

Preserve and Gather

358 NW 85th St Seattle, WA 98117 b/t N 6th Ave & N 3rd Ave Greenwood

剛踏進這家咖啡店馬上就被這個粉藍色，可愛程度甚高的牆紙吸引了。小小的一家咖啡店，特別合適一個人來光顧，靜靜的待一個下午。店舖的菜單很新穎，不得不提的是他們的「Plates」，一個包含幾款食物的餐盤，包括有數塊芝士﹑餅乾﹑火腿﹑合桃，和麵包，混在一起吃令人感覺很新鮮。

Ugly Mug Café & Coffee Roasters

1309 NE 43rd St Ste 101 Seattle, WA 98105 b/t N University Way & N Brooklyn Ave University District

Ugly Mug Café必定是小編心中的冠軍之選，名字有點調皮得來讓人充滿好奇心。室內的擺設除了藝術色彩濃厚之餘，亦為食客提供了拍照打卡的地方。小文青要注意的是，這裡未必可讓你注心工作或思考人生，因為這裡正正是大量美食的集中之地！評價高企的雞蛋煙肉牛角包﹑烤火雞三文治﹑韓式烤牛肉三文治﹑草莓窩夫，和南瓜湯等等等‥‥通通都讓人垂涎三尺。