【熱播電影推介】

The Mountain Between Us

愛情高峰險

類型：奇幻電影

導演：Wes Ball

上映時間：1/26/2018

《移動迷宮：死亡解藥》是一部2018年美國科幻、反烏托邦、動作和驚悚電影，為Wes Ball執導，電影改編自 James Smith Dashner於2011年出版的同名小說。本片為2015年電影《移動迷宮：焦土試煉》的續集與「移動迷宮系列電影」的第三部，同時也是最後一部。上集講述Teresa背叛了Thomas他們，導致Minho被存有極大陰謀的組織W.C.K.D抓走，並作為人質。今集講述Thomas決定和一夥人拯救Minho，為了要拯救自己的夥伴，他們必須要鋌而走險，闖入一個被WCKD組織所完全控制住的「末日之都」，他們將拿到解藥，並找尋到抵達迷宮後一直不斷在尋求的解答…

【新劇推薦】

《Cross：神的禮物》

類型：劇情

導演：申勇輝

上映時間：1/29/2018

《Cross》是一套韓國電視劇，由高庚杓、曹在顯、全昭旻主演。劇情講述一個為了向13年前殺了父親的兇手復仇，欲利用救人的醫術作為殺人手段的男子成為醫生，申請進入關押殺人犯的監獄醫務室支援，和與他工作的醫院中心主任的故事。穿梭在醫院與監獄之間帶有復仇之心的天才醫生姜仁奎（高庚杓 飾）與包容著他的憤怒的人道主義醫生高正勳（曹在顯 飾）相遇後，發生一連串不可預測且動搖彼此生活的事件的故事。

【新專輯推薦】

Stray Kids

《Mixtape》

風格：K-pop、嘻哈

廠牌： JYP娛樂製作，Genie音樂

發放日期：1/8/2017

Stray Kids是韓國9人男子組成的新晉組合，成員包括：金宇珍，方燦，李旻浩，徐彰彬，黃鉉辰，韓知城，李容福，金昇玟，及梁精寅，所有成員都不過20歲。《Mixtape》是在正式出道前所推出的先行專輯，同時也是該團的第一張韓語迷你專輯。此張專輯共收錄七首歌，包含主打曲《Hellevator》在內，皆為Stray Kids在電視節目中表演過的歌曲，成員們不僅參與所有歌曲的作詞作曲，隊長方燦甚至還擔綱部分編曲，尚未出道便展露了高度的創作實力。其餘歌曲包括：《YAYAYA》﹑《Glow》﹑《School Life》。