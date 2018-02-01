為中美藝術家籌款 二月餃子派對在西雅圖

原文 Zita Lam

譯 Xiaoyin Liu

「恭喜發財!」

告別2017年，是時候跟旺旺的狗年打招呼了。每當農曆新年來臨時，中國人普遍用「恭喜發財」這樣的吉祥話相互祝福，希望來年萬事如意。

各家門前開始貼上新年剪纸和春聯來祈求好運及幸福，如同聖誕節一樣，每年這個時候許多亞洲國家都跟隨著自己的傳統來慶祝。然而，許多人都會選擇用回饋的方式換取新年新氣象。他們認為除了發放紅包外，金錢是應該花在值得的事情上。

適逢農曆新年，中國藝術交流團體China Residencies首次將一年一度的餃子派對帶到西雅圖。此次籌款活動將於2月10日（星期六）下午5點到7時30分在西雅圖的Callus舉行。活動旨在通過舉辦餃子工作坊來聯繫城市的藝術社區，出席的市民能學習製作中國傳統餃子，並能把他們的傑作帶回家。世界各地包括美國、中國、荷蘭和澳大利亞的城市也將在二月份舉辦這個運動。

China Residencies成立於2013年，他們是一個支持藝術創意交流的非營利組織。它為國際藝術家提供了一個免費的平台，使他們方便與中國和香港的藝術家聯繫。該組織致力促進跨文化交流，目標是讓新的藝術家合作能蓬勃發展。

慈善活動籌集的捐款會用來資助參與「居留中國計劃」藝術家的旅費。除了購買VPN(虛擬專用網絡)幫助人們遊覽在中國被封鎖的互聯網內容之外，這些資金還會為旅遊到中國的藝術家提供簽證和火車票。

這個藝術餃子派對首次在西雅圖舉行，China Residencies的董事會成員Christina Chung看見了西雅圖藝術社區的潛力與不足。

「西雅圖的藝術社區一直都是充滿活力的。」Chung表示，「這個城市以各種方式連接到世界，可是卻在國際創造性交流的層面上相對落後。西雅圖的藝術指標主要依賴在西雅圖藝術博物館 (Seattle Art Museum) 這種大型機構。」

Chung出生於香港，分別在加拿大、上海、新加坡和溫哥華長大，在取得了兩個藝術與文化與考古學碩士學位後, 她現時是華盛頓大學性別、女性和性別關係的女性主義研究部部門的博士學者。

「我們想藉此機會向在西雅圖的獨立藝術家介紹China Residencies，讓他們知道有這麼一個平台與中國的藝術家進行藝術交流。」她繼續說，「因此，Callus是一個完美的合作夥伴，因為他們體現了西雅圖和中國之間交流的願景。」

在北京開始第一間生活概念館的Callus於去年在西雅圖開設第三家分店。它提供了一個互動的環境使得客戶可以直接與當地，什至是國際的藝術家進行交流。

「我們的一個重要使命是為中美兩國文化交流提供一個平台。」西雅圖Callus代表Lusha Chen說，「今年，我們將與China Residencies合作，支持有創造力的人聚在一起， 讓他們有機會一同探索令人興奮的新東西。」

Chung最後分享了她對這次合作的期待:「這些經驗是寶貴的，不僅是藝術家自己能夠獲得新的想法和影響，整個中國和西雅圖的社區之間也能找到新的方式相互聯繫與交流。」

這次活動有三種捐贈方式:25美元 – 為藝術家購買VPN; 50美元 – 支付藝術家簽證的費用; 和100美元 – 為藝術家提供火車票。更多信息請訪問:http://bit.ly/2Bm1USj