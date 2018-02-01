週末與好友消遣喝酒的好地方

By Debbie

西雅圖的雨季就是那麼長，每天傾盆大雨下個不停。分享一點有趣的事情：跟據統計，西雅圖是美國最陰霾的城市，一年365天中，陰天的日數平均就有308 天。來自亞熱帶地區的人聽到這個消息，不禁嘆一口氣。但不愛雨天的人不用灰心，雖然不能到戶外活動，但留在室內，一樣有很多好去處～ 以下部份內容適合年滿二十一歲或以上觀看。

SPiN

1511 6th Ave Seattle, WA 98101

率先為大家介紹的是近日於西雅圖新開張的SPiN，噱頭新穎，以乒乓球為主題，在場設有多張乒乓球台讓食客可以享受美食和喝酒之餘，亦可與朋友一同玩樂打乒乓球。聽起來有點古怪，但實質趣味十足，在場會有工作人員幫忙撿起散落地上的乒乓球，玩家是幾乎不用費勁彎腰。非繁忙時段只需＄25美元則可使用餐廳內放置的正式乒乓球台，繁忙時段＄39，限時一小時。食物選擇很多，味道亦十分不錯。不得不提的一定是擺設於正門附近的乒乓球浴缸，讓小編流連忘返，可以多拍幾張風格圖，可在Instagram推廣一下這間酒吧。

Flatstick Pub

240 2nd Ave S Seattle, WA 98104

這間酒吧的環境絕對讓人眼前一亮！迷你的高爾夫球場，可愛之餘又不失霸氣，讓人可一邊把酒聊天一邊有點新玩意。看似玩法很簡單的小型的高爾夫球，其實實質亦很需要技巧，朋友們之間必定鬥得死去活來，誓要一決高下～ 這裡的特色小食是Taco （墨西哥夾餅），還有其他不同的墨西哥小食，評價和賣相都很高。更重要的是，這間酒吧歡迎小動物，一眾貓奴或養狗狗的人士不用擔心獨留毛孩在家啦！

Jupiter Bar

2126 2nd Ave Ste A Seattle, WA 98121 Belltown

不要被這間酒吧漆黑的氣氛嚇跑，這裡實情是富有藝術色彩及很懷舊的地方。除了一看便覺得很酷的吧台外，這裡設有多部懷舊復古的遊戲機。各種彈珠遊戲，讓人即時不禁勾起遠遠的童年回憶。店內的各種佈置也很酷，每幅牆也是由不同的油畫組成，風格十分獨特，提供拍照留念的地方。除了彈珠遊戲外，這裡亦有桌球設施，以滿足不同人的喜好。食物主要是漢堡包和薯片。店舖雖小，五臟俱全，適合三五知己一同消遣，打發一個晚上。

Eastlake Zoo Tavern

Edit 2301 Eastlake Ave E Seattle, WA 98102

「運動型酒吧」在區內愈來愈流行，一邊喝啤酒一邊做運動真是一個很新穎的主意。這間酒吧設立了超過十張桌球台和乒乓球台以供客人玩樂，主意是讓一些喜歡打桌球或乒乓球，同時熱愛喝酒的人士光顧。去膩了傳統的體育館嗎？這裡的環境舒適，一樣可讓人大展拳腳！這間酒吧提供的飲料選擇不多，一般都是傳統的啤酒，或是地道的手工啤酒。雖然未必是吃貨的理想之地，但喜愛室內球類活動的人都可試試到訪這間很有特色的酒吧。

Seattle Meowtropolitan

1225 N 45th St Seattle, WA 98103 at Midvale Pl Fremont

最後為大家介紹的就是這家以貓咪作為生招牌的咖啡店！不喜歡喝酒打桌球，不要緊，有小編為大家悉心搜羅了休憩的地方，適合文靜的你。貓奴來到這裡必定會被一眾貓主子溶化了心靈，事關高峰的時候一共幾乎有7﹑8隻貓和貓奴同一屋簷下。可愛高傲的貓咪讓人愈想接近，十分適合女生們和幾個好閨蜜一同前往，和貓咪們留倩影～ 這裡的咖啡和甜點也十及著名，不但賣相吸引，味道也令人很滿意。而且咖啡師的拉花技巧一流，為顧客整作出各款3D貓圖案的咖啡。

小提示：顧客要愛惜貓咪們和尊重他們～