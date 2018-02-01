Hotel Interurban即將於2018年春季開幕

By Tracy Wang

距離西雅圖市中心與西雅圖塔科馬國際機場極近的Hotel Interurban預計於今年春天盛大開幕，成為西雅圖南邊最新的一家酒店。高達19樓層，Hotel Interurban將成為Tukwila城市的最高樓，提供185間酒店客房，並擁有瞭望Mt.Rainier的廣闊視野。

酒店將有高達兩層樓的大廳，大廳內將有一件獨家定制，來自本地藝術家Bryan Rubino的玻璃藝術品。整間酒店將提供超過15,000平方英呎的面積給各種會議或活動，包括位於19樓，面積達到5,000平方英呎的雷尼爾山觀景房。客房的樓層為三樓至十一樓，房內將設有55英吋的高清晰度電視機，而住客也可以開始使用手機辦理入住。因這間酒店格外注重科技與創新，其一大特色便是進入房門不再需要鑰匙開門，而是通過感應系統。另外，酒店大門口的頂棚將有60塊太陽電池板，它們將為酒店一樓的所有運作供電。這些太陽電池板的預計壽命為30年，預計可以有效減少130公噸的二氧化碳排量。

除去Hotel Interurban所注重的科技與創新，酒店的底層也將設有以太平洋西北菜係為主的餐廳與酒吧，夏日氣候適宜的時候，餐廳的客人也可選擇在外就餐。餐廳以外，酒店內還將有一個意式咖啡吧與自動販賣機，提供24小時的點心。為方便住客健身，酒店也將設有一個室內鹽水游泳池，以及一間極為先進的健身房。房價預計為週末每晚159美元，工作日每晚189美元。

Hotel Interurban的主要所有人為Omar與Christine Lee。他們兩人一直致力於發展Tukwila這塊地區，投資Hotel Interurban這一項目將繼續將這一城市推向更好的旅遊業發展。Omar Lee針對這一投資表示：「我們全力支持城市欲將Tukwila的Southcenter區域發展成一個更加完整的市中心的舉動。我們將Hotel Interurban的建造看做推動城市發展的催化劑」。

Columbia Hospitality的創始人兼執行總裁John Oppenheimer也表示：「Tukwila地區正在發展成一個觀光客與各類會議都熱衷的地區。Hotel Interurban將成為一個獨特的居住體驗，因它距離機場，各類交通工具，購物商場，餐廳都十分的近。我們非常開心能夠為西雅圖的南邊增添一個酒店選擇，並且與Lee家一起合作，將他們的想法演繹出來」。

對於Hotel Interurban這一項目，Tukwila的市長Allan Ekberg也表現出了興奮之情，「包含了Hotel Interurban的Washington Place項目是將Southcenter區域變成一個真正社區的第一步。Tukwila已經擁有優良的購物，用餐與娛樂環境，但卻一直缺少酒店設施」。Lee家帶頭的Hotel Interurban計劃將讓西雅圖的居民重新認識Southcenter區域。

Hotel Interurban的地點極為方便，與Southcenter商場，輕軌車站，Interurban小徑都是步行距離。欲知更多詳情，請前往www.hotelinterurban.com。