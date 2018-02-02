學歷代表過去，只有學習力才能代表將來。尊重經驗的人，才能少走彎路。

有一個博士分到一家研究所，成為學歷最高的一個人。有一天他到學校後面的小池塘去釣魚，正好正副所長在他的一左一右，也在釣魚。他只是微微點了點頭，這兩個本科生，有啥好聊的呢？不一會兒，正所長放下釣竿，伸伸懶腰，蹭蹭蹭從水面上如飛地走到對面上廁所。博士眼睛睜得都快掉下來了。

水上飄？不會吧，這可是一個池塘啊！！

正所長上完廁所回來的時候，同樣也是蹭蹭蹭地從水上飄回來了。

怎麼回事？博士生又不好去問，自己是博士生哪！！

過一陣，副所長也站起來，走幾步，蹭蹭蹭地飄過水面上廁所。這下子博士更是差點昏倒：不會吧，到了一個江湖高手集中的地方？博士生也內急了。這個池塘兩邊有圍牆，要到對面廁所非得繞十分鐘的路，而回學校裡面上又太遠。

哦！天哪！怎麼辦？

博士生也不願意去問兩位所長，憋了半天後，也起身往水裡跨：我就不信本科生能過的水面，我博士生不能過。只聽咚的一聲，博士生栽到了水裡。兩位所長將他拉了出來，問他為什麼要下水，他問：「為什麼你們可以走過去呢？」兩所長相視一笑：「這池塘裡有兩排木樁子，由於這兩天下雨漲水正好在水面下。我們都知道這木樁的位置，所以可以踩著樁子過去。你怎麼不問一聲呢？」

學歷代表過去，只有學習力才能代表將來。尊重經驗的人，才能少走彎路。一個好的團隊，也應該是學習型的團隊。

一個團隊必備的五個基本要素：信任、慎重、溝通、換位、快樂

一、溝通

獅子和老虎之間爆發了一場激烈的戰爭，到了最後，兩敗俱傷。

獅子快要斷氣的時候對老虎說：「如果不是你非要搶我的地盤，我們也不會弄成現在這樣。」老虎吃驚地說：「我從未想過要搶你的地盤，我一直以為是你要侵略我！」

觀點：相互溝通是維繫同事、老闆之間的一個關鍵要素。有什麼話不要憋在肚子裡，多同同事、員工交流，也讓同事、員工多瞭解自己，這樣可以避免許多無謂的誤會和矛盾。

二、信任

兩隻鳥在一起生活，雄鳥採集了滿滿一巢果仁讓雌鳥保存，由於天氣乾燥，果仁脫水變小，一巢果仁看上去只剩下原來的一半。

雄鳥以為是雌鳥偷吃了，就把它啄死了，過了幾天，下了幾場雨後，空氣濕潤了，果仁又漲成滿滿的一巢。這時雄鳥十分後悔地說：「是我錯怪了雌鳥！」

觀點：老闆、同事之間要相互信任，很多幸福團結的團隊就毀於懷疑和猜忌。所以，對同事、員工要保持信任，不要讓猜疑毀了團隊。

三、慎重

兩隻烏鴉在樹上對罵起來，它們越罵越凶，越吵越激動，最後一隻烏鴉隨手撿起一樣東西向另一隻烏鴉打去。

那東西擊中另一隻烏鴉後碎裂開來，這時丟東西的烏鴉才發現，自己打出去的東西原來是自己一隻尚未孵化好的蛋。

觀點：遇到事情要冷靜對待，尤其是遇到問題和矛盾時，要保持理智，不可衝動，衝動不僅不能解決問題，反而會使問題變得更糟，最後受損失的還是整個團隊。

四、換位

小羊請小狗吃飯，它準備了一桌鮮嫩的青草，結果小狗勉強吃了兩口就再也吃不下去了。

過了幾天，小狗請小羊吃飯，小狗想：我不能像小羊那樣小氣，我一定要用最豐盛的宴席來招待它。於是小狗準備了一桌上好的排骨，結果小羊一口也吃不下去。

觀點：有時候，已之所欲，也勿施於人。凡事不要把自己的想法強加給同事，遇到問題的時候多進行一下換位思考，站在對方的角度上想想，這樣，你會更好地理解同事、員工。

五、快樂

小豬開始學做蛋糕，但它做出的蛋糕總是不好吃。它問公雞師傅，公雞想想，問它做蛋糕的原料是什麼。小豬說，為了怕浪費，它做蛋糕用的全是一些快要壞了的雞蛋。

公雞對小豬說：「記住，只有用好的原料才能做出好的蛋糕。」

觀點：是的，只有用好的原料才能做出好的蛋糕，同樣地，只有用快樂的心情才能構建起幸福的團隊。所以，進門之前，請把在外面的煩惱通通拋掉，帶一張笑臉進來。如果所有的團隊都能這樣做，那麽這個團隊一定是最幸福的。

此文章獻給團隊中不同崗位的精英們，沒有完美的個人，只有完美的團隊。