H3N流感肆虐全美各州 太子金牌教你如何及早防治

每年的11月至次年2月都是流感高峰期。由於缺乏免疫屏障，易感人群持續增多。今年的H3N2病毒A型流感病毒來勢洶洶，面對流感疾病，焦慮的病患往往會尋找見效較快的西藥來緩解痛症。然而，西藥雖療效快、但大劑量食用時對人體的傷害比較大，容易造成人體腎臟器官和神經系統的損害，而且長期食用西藥易造成耐藥性和依賴性。因此，相比於西藥，中成藥更講究的是一個「調理」的過程，因此會對人體產生較少的耐藥性、副作用和過敏等不良反應。經研究發現，中成藥對人體諸多器官具有增強免疫力的作用。服用中成藥後，流感患者能夠更好地恢復身體自然平衡。

中老年人是H3N2流感是高危一族，其實要及早預防，方為良策。除了注意衛生外，服用板藍根也有預防流感，清熱解毒之效。太子金牌特效板藍根沖劑是根據中國幾千年醫藥寶庫的良方，精選純天然地道中藥製造而成。太子金牌採用專利濃縮配方，成分天然，效果顯著，能清熱解毒，有效預防流感。

另外，面對肆意猖獗的流感大軍，美國太子牌對於如何更好地保護自己和家人免受流感疾病，給予了以下幾點預防流感的建議：

外出後建議換鞋，脫外套，減少攜帶灰塵及病菌進入家中 勤洗手，講究個人衛生 家中可定時進行開窗通風，每次至少15分鐘 每天適當增加飲用一至兩杯200毫升的水 飲食上不宜太過肥膩，建議多吃易消化的食物

如身邊有家人同事染上流感，最好預先服用太子金牌特效板藍根，提高自身免疫力，做到提早預防的作用。若在病發初期，有呼吸道感染的症狀，如鼻塞、流涕、打噴嚏等，可服用特效傷風靈，如果有喉嚨痛等感冒症狀，則可服用驅風散寒的快清感冒靈。太子金牌板藍根、傷風靈及感冒靈專為亞洲體質設計，可用於風寒感冒及發熱頭痛。中成藥對於輕症感冒具有很好的緩解作用，能更好地解決疾病困擾。如果徵狀持續，則儘早求醫。

流感季節，建議家中常備太子金牌板藍根、傷風靈及感冒靈等沖劑，以備不時之需。各大華人超市、藥行、參茸店及Amazon均有代售。查詢請電美國太子行，美東 (888)228-5678，美西 (800) 732-2328。想要瞭解更多資訊或購買，請上網瀏覽 www.popus.com .