情歌王子與模仿天后 將帶來不一樣的情人節

香港著名唱作歌手及演員曾航生於1990年簽約華納唱片公司，推出第一張個人大碟『無悔今生』 後，便於樂壇屢獲殊榮,包括香港電台十大中文金曲新人獎(金獎)、商業電台叱吒樂壇流行榜新人獎(金獎)、TVB 十大勁歌金曲新人獎(銀獎) 。曾航生曾灌錄多張唱片,其中《永遠幸福》及《再見亦是朋友》專輯更獲金唱片/白金唱片殊榮。除發展幕前，曾航生亦參與幕後多元化監製/作曲/作詞/編曲/3D 動畫/3D 立體影音創作製作，歌唱音樂教育等工作，並於2010 年推出《香港傳奇》曾航生粵唱越發燒唱片系列。

曾航生《香港傳奇》唱片也獲頒2010 年度最佳唱片榜之十大唱片、最佳流行歌曲演唱歌手獎項及華語金曲獎2011十大華語唱片; 現為TVB 無線電視演員, 參演的電視劇電影包括: 《神槍追擊2013》、《法外風雲》、《巾幗梟雄之諜血長天》、《新抱喜相逢》、《貓屎媽媽》、《寒山潛龍》、《八卦神探》、《使徒行者》、《愛回家》、《四個女仔3個Bar》、《飛虎2》、《Eu超時任務》、《巨輪2》、《同盟》、《迷》、《雜警奇兵》、《燦爛的外母》、《臥底1000》、《特技人》、《兄弟》等等。

這位保養得意的《越是癡心越是傷心》（另一首代表作）情歌王子與有「新姚蘇容」美譽的模仿天后劉明珠，將於2018年2月11日，星期六下午4時至6時在Snoqualmie Casino 舉辦“曾航生情人節演唱會”。 門票有限，請迅速到以下售票處購買門票($15) ─西雅圖環球旅行社 206-381-9888 ;陽光商店 206-343-2318。