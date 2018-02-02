羅君愷律師專欄 – 特朗普稅改如何幫助企業？

2017年12月22日，特朗普總統簽署了減稅和就業法案。法案將使受益企業比家庭和個人更多。商業減稅是永久性的，而個人削減將在2025年到期。計劃通過以下方式幫助企業：1‧降低企業稅率； 2‧允許更多稅收減免； 3‧限制利息費用扣除； 4‧允許降低附帶利息稅； 5‧取消「替代最低稅率」 (Alternative Minimum Tax)； 6‧主張消除國外利潤稅收； 7‧允許將外國資金匯返美國。

1‧法案將最高企業稅率從35%降至21%，為1939年以來最低。美國是世界上稅率最高的國家之一。但是大多數公司不會付出太多的代價。平均有效率是18%。大公司有稅務律師，幫助他們避免支付更多。

2‧法案允許傳遞業務的標準減稅扣除率提高到20%。傳遞業務包括獨資企業，合夥企業，有限責任公司和 S 公司。他們還包括房地產公司，對沖基金和私募基金。計劃還允許企業在一年內扣除折舊資產成本，而不是在幾年內攤銷。要獲得資格，設備必須在2017年9月27日之後和2023年1月1日之前購買。

3‧法案限制了企業將利息支出減至30%收入的能力。這使金融公司借錢成本更高，公司將不太可能發行債券並回購股票，股價可能下跌。但是，限額產生的收入將抵消其他法案稅收減免。

4‧該法要求降低「附帶利息」 (Carried Interest) 利潤。 附帶利息是私募股權和對沖基金合夥人獲得利潤的一部分，無論他們是否提供了任何初始資金。徵收利息稅率為23.8%，而非依最高收入率39.6%徵稅。這一變化將帶來12億美元的收入。

5‧該法案取消了企業「替代最低稅率」 (AMT)。「替代最低稅率」 在增加某些優惠扣除，載減免稅收後，成為最終的應納稅額。在「替代最低稅率」下，企業不能扣減研究與發展和低收入社區投資費用。企業「替代最低稅率」消除可增加400億美元赤字，但與此同時鼓勵和刺激更多的研究和開發。

6‧法案主張消除對外國收入稅收。許多美國公司從海外賺取利潤，這些利潤帶回美國就會被徵稅。消除或減少這種稅收可能會促使這些公司將其再投資於美國。這將最有利於製藥和高科技公司。

7‧法案允許公司將目前持有在國外現金庫存的2.6萬億美元匯返美國。納稅人將支付一次15.5% 現金稅率和 8%設備稅率。

雖然業務可能蓬勃發展，但一切都需要付出代價。稅收計劃會帶來更多國債，同時所有家庭都會受益。這將最有助於高收入家庭。收入在20-80%範圍內家庭稅後收入將增長1.7%。那些在95-99%的範圍內將獲得2.2%的增長。