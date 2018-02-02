警惕中共宣傳 美大學拒收中國基金會資金

華盛頓消息 — 美國德克薩斯州大學奧斯丁分校日前拒收了一筆來自中美交流基金會（China-United-States Exchange Foundation, CUSEF）的資金，有參議員擔心該基金會與中國政府關係過於密切可能影響學術誠信。

《華盛頓郵報》星期一公佈了德州大學奧斯丁分校校長格利戈里·范弗斯（Gregory L. Fenves）與德州共和黨聯邦參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）的通信。信中范弗斯表示，學校新成立的中國政策中心將不會接受中美交流基金會的資金。

中美交流基金會於2008年成立於香港，創始人和主席為中國政協副主席、前香港特首董建華，董事會成員包括香港商人馮國經、前香港律政司司長梁愛詩，這兩人也是中國全國政協委員。

克魯茲參議員在1月2日給德州大學奧斯丁分校的信中表示，中國全國政協與中共統戰部緊密合作，是中國共產黨擴大對外影響的工具，而中美交流基金會與統戰系統有聯繫，他擔心與之合作會在該學校的中國政策中心傳播中國的官方宣傳，並損害中心的公信力。

克魯茲寫道：「中國共產黨對內的威權主義（體現在）系統性的人權侵犯，而中美交流基金會和統一戰線是這種威權主義的外在面貌。」

范弗斯在上週五的回信中表示，他也有克魯茲參議員的這些擔憂，因此在中國政策中心提出可能會接受中美交流基金會的資金之後，便開始了調查審核。他說，在參議員致信之前，學校已經決定拒絕來自中美交流基金會的專案資金，而且也會拒收任何來自中美交流基金會的資金。

美國威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博(Robert Daly)認為，德州大學奧斯丁分校的決定反映了美國對中國認識上的一種變化。

他說：「在美國，人們越來越多的意識到，中國現在是一個純粹的競爭者，中國想要構建中國所說的綜合國力，包括軟實力，包括話語權。美國人認識到中國想要改變美國的態度和做法則意味著，中國對美國的影響會被更仔細地審視。我認為，德州大學奧斯丁分校的例子反映了這個。」

美國記者、政治評論者喬許·羅金（Josh Rogin）在《華盛頓郵報》專欄文章中寫道，中國在世界各地大學中開設孔子學院，在不透明的合約下運作，常被指干預與中國有關的教學活動；同時越來越多的中國留學生在提出政治異見時受到中國政府的壓力，還有一些批評北京的教授受到中國留學生的挑戰。

戴博認為，大學和研究機構在面對來自中國的資金時持懷疑態度合理的，但是不同的機構在審慎考慮後也許會得出不同的結論。喬許·羅金說，德州大學拒收中美交流基金會資金的決定會有一些影響，不僅對在高等教育中的中國資金而言，而且在應對中國干涉自由社會的「銳實力」方面。

戴博認為，這個事件以及與中國影響力在美國及其他地方引發的其他問題也許會讓試圖通過撒錢增強對外影響力的中國面臨進退兩難的局面。

他說：「中國有點進退兩難。因為如果你撤走資金，這表明你確實是在資助美國科研機構，視同通過政治手段來改變美國的態度，所以撤資就像是中國承認錯了，對吧？另一方面呢，中國又無法輕鬆地繼續進行資金支持，因為在美國，人們對此日益呈懷疑態度。所以這實際上是顯示了美中之間在價值觀、做法和意識形態上的不同，這些不同正越來越互相直接競爭，而在有些時候，這些分歧難以調和。」

戴博說，這種難以調和的另一個可能影響也許是，美國一些非常有意義的項目可能失去資助。