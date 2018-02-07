紐西蘭皇后鎮有多美？來了就捨不得離開

可以說皇后鎮稱得上景點的地方屈指可數，也可以說皇后鎮處處是景點。這裡山、水、城融為一體的美妙在每一個細微之處都可以打動人。相信這裡深深的歷史痕迹和悠閑自在的田園風格能給你更深的感觸。

1.瓦爾特峰高原農場 Walter Peak High Country Farm

農場座落於奧塔哥區瓦卡蒂普湖的西南部，遠遠望去就像是童話故事裡的城堡，是一個享受自然草原風光和愜意生活的完美選擇。

瓦爾特峰高原農場擁有青山綠水、寧靜湖泊和潺潺溪流，動物有愛爾蘭牛、馴鹿、綿羊和大名鼎鼎的美蘭努綿羊。除了觀賞動物外，還能觀看節目表演，牧羊犬趕羊、工作人員剪羊毛當然是必不可少的表演。你還可以騎著馬兒肆意的奔跑或者是慢悠悠的散步，或者是靜靜地躺在碧綠的草地上享受午後暖暖的陽光。

2.皇后山徒步大道 Queenstown Hill Walking Track

皇后山徒步大道(Queenstown Hill Walking Track)是皇后鎮最出名的遠足徒步路線之一，這條徒步線路囊括了原始森林、珍稀動、植物和無敵美景。徒步沿途穿越叢林，高大的樹木灑下庇蔭，林間不知名小鳥啼鳴，微風陣陣，草香幽幽，不僅可以鍛煉身體，也是陶冶情操的一條線路。最重要的是這條線路的終點是皇后鎮山的山頂，在山頂可以俯瞰整個皇后鎮。

3.皇后鎮花園 Queenstown Garden

皇后鎮花園(Queenstown Garden)位於城鎮的東南方，是一個市民公園，當地人經常來這裡曬太陽、野餐和鍛煉。公園綠化環境非常好，步入其中就會被這股綠意盎然所打動，瞬間敞開心扉，忘卻煩惱，平靜內心，是休閑的好去處。

4.莫爾大道 Queenstown Mall

莫爾大道(Queenstown Mall)是皇后鎮中最熱鬧的街道，這條從湖岸往山區延伸的街道，林立著許多商店與餐廳，由於這條大道是行人徒步專用道，因此遊客能悠哉悠哉地在此閒逛。

5.幾維鳥和鳥類公園 Kiwi Birdlife Park

幾維鳥和鳥類公園，故名思議，是皇后鎮專職飼養幾維鳥及其他多種鳥類的公園。幾維鳥是紐西蘭的國鳥，但是其為夜行性動物，所以飼育幾維鳥的屋子一片漆黑，你可以待眼睛適應黑暗之後，慢慢欣賞幾維鳥的姿態。需要注意的是，參觀時禁止攝影拍照，說話也請小聲。

6.利斯街 Rees St

利斯街距離坎普街不遠，也是遊客相當喜歡前往的區域。街上散佈著一些特色的紀念商品店及餐廳，除了一般西式餐廳，中餐廳也不少，還有麥當勞，相當能滿足各地觀光客的需求。

7.修沙特弗街 Shotover St

這裡盡是激流泛舟、高空彈跳、滑雪活動等商店，你可以到這裡了解一下皇后鎮在流行些什麼樣的活動。另外，很多巴士運輸公司的辦公地點也在這條街上。