西雅圖99號公路隧道今秋通車

（編譯：陸雨陽）99號公路隧道終於要在今年開通了，比原計劃的2015年晚了至少三年。

工程隊原本預計將在10月25日開放，加速到了8月14日。然而，工程隊至少還需要額外3到5周的時間來修建Sodo站和南聯合湖的入口。假設要在8月完工，WSDOT並沒有預計還需要多久能夠完成這些入口。這個時間主要取決於i5公路表面的修繕和其他需要盡快處理的路面工程。

而下面的向北連接著塔科馬市的公路也已經完成了三分之二。而上面的向南路段已經全部完成了。一旦上下兩個路段完工，阿拉斯加路就會永遠關閉了，但是鏈接市中心的隧道還未完工，預計將會造成擁堵。

此外，提前竣工也有助於把該工程的超值預算降低，降低向民眾徴收更多稅款的風險。

如果隧道延遲到十一月開通，就會影響市中心的「一個城市中心」（One Center City）的計劃，需要大量的車輛繞行，預計將嚴重打擾民眾的日常出行。

另外一個問題就是高架橋的爆破計劃，本來計劃在2019年初進行，但如果99號隧道提前開通，那爆破計劃必須隨之提前，預計司機只能使用路面和隧道通行。

另一方面，如果十一月開通，這意味著來往於西塔和奧羅拉大道北部的摩托車司機、大卡車和私家車都必須穿過西雅圖擁擠的市中心。