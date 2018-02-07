魏晉南北朝藝術(下)

繪畫

三國時期，戰禍連結，提倡和平行善的佛教乃迅速發展，一些西域僧人將佛教的故事畫傳到中國。吳國畫家曹不興見後，摹寫不已。他所繪的人物，衣紋折皺，緊貼身體，非常富有立體感，世人有「曹衣出水」之稱。後來他的畫風為衛協所師承，再傳顧愷之、陸探微、張僧繇等，不僅佛像畫綿延不絕，風行百代，而且人物畫也精益求精，蔚成大觀。

張僧繇

張僧繇是南朝梁時代繪畫成就最大者。他與顧愷之、陸探微以及唐代的吳道子並稱為「畫家四祖」。張僧繇擅長寫貌，梁武帝因思念出掌外州的諸皇子，命其為諸子畫像，維妙維肖，見圖如見其子。他畫鷹、鷂，鳩、鴿見之而驚飛。張僧繇吸收了天竺等外來藝術之長，在中國畫中首先採用凹凸暈染法，畫出的人物像和佛像栩栩如生，傳神逼真。

顧愷之

曹不興的再傳弟子顧愷之為東晉大畫家和文學家，他以「畫絕、才絕、痴絕」而馳名於世。顧愷之主張畫人物要有傳神之妙，其關鍵在於眼睛當中。因此他一反漢魏古拙之風，非常注重眼神。傳說他在年輕的時候，曾經為建業瓦棺寺畫摩詰像壁畫。他當著眾人面前為畫像點睛，觀眾爭著觀賞如堵，於是施舍的錢立刻超過百萬，從此他的名聲遠播四方。

顧愷之所畫的人物畫，善於用淡墨暈染增強質感。他運用「鐵線描」勾勒出勁挺有力的細線，人物五官描寫細致入微，動態處理自然大方，並以人物面部的復雜表情，來隱現其內心的豐富情感。顧愷畫人物衣服的線條流暢而飄逸，優美生動，充滿藝術魅力。晚年筆法如春蠶吐絲，似拙勝巧，傅以濃色，微加點綴，而神采飄然，饒有浪漫主義的色彩。現今傳世的顧愷之作品摹本有歌頌曹植與甄氏愛情的《洛神賦圖》，和勸誡婦女德行的《女史箴圖》、《列女仁智圖》。

梁元帝

南朝除文人繪畫外，皇帝也加入了畫家的行列。從傳世的畫跡來看，南朝梁元帝蕭繹(約 508 ~ 554 年)應是中國歷史上最早的皇帝畫家。他是梁武帝蕭衍的第七子，聰慧好學，自幼愛作書畫。當時南朝與各國友好相處，來朝貢的使臣不絕於途，蕭繹於是將各國使節繪成《職貢圖》。原圖共三十五國使，如今只存十二使，如描述滑國、波斯、百濟等使臣像，並撰文描述各國風情。原圖現已不存在，只有宋人摹本藏於中國歷史博物院。

石窟壁畫

如果說南朝畫家以木結構的寺院為創作中心，那麼北朝畫家則是以石窟佛寺為活動場所。因木質不如石質易于保存，故至今傳世的北朝繪畫遠遠多於南朝，集中在當時開鑿的甘肅、新疆等石窟中。其中以甘肅敦煌莫高窟最引人矚目。經歷代開鑿，如今它有 492 個洞窟，4.5 萬平方公尺的壁畫，是世界現存最大的佛教藝術寶庫。

莫高窟裡的繪畫內容，大都是在講述佛祖出世前所經歷的故事，與佛出世成道後的說法場景。

古代的開窟贊助人和佛教藝術家在敦煌開鑿石窟，是想要按照佛教經義用人工的力量創造一個未來世界。在這個世界裡，佛教的人生觀、世界觀，所謂的苦、集、滅、道，輪回報應，精神不死，天國極樂等等都會在石窟的壁上呈現。

石窟中最高的部分是「藻井」且位於最中央的一部份。佛教藝術家把這一部份繪以巧妙奇絕的圖案，用來表示天外之天、妙境之外的妙境。有了這樣一幅藻井圖案，就表明寶像莊嚴、流香溢彩、靈魂所寄、人神嚮往的極樂境界才會完整地濃縮在這個洞裡了。所以在佛教藝術家看來，創作一幅適合於藻井的圖案，在整個洞窟壁畫與造像的創作中是十分重要的，不可被輕易忽視，而且所花的功夫跟畫壁畫同樣的大。到現在被保存下來的一部份藻井圖案，無論是構圖的複雜與協調、著色的精美與絢麗，都堪稱傑作。