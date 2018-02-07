2018金縣各區域房價漲幅大小總結

（編譯：陸雨陽）冬季一般都是買房淡季，但是因為金縣房源的減少，房價依然大漲。

金縣房屋中介的房價中位價在2017年達到頂峰，而2018年過去的兩個月房價依然一路上漲。

金縣獨棟房屋售價相比去年同期增長了20%，這是兩年之內漲幅最大的一次。金縣所有地方都無法倖免：金縣北部增長了28%，西雅圖市區19%，東部增長了18%，金縣南部增長了17%。

西雅圖房屋中位價高達75萬，超過了去年暑假的最高記錄。

全金縣房價最貴的西表尓威區域，房價相比去年同期增長了93%，房價中位價更是達到了史上最高價272萬。

金縣東部區域的房屋均價為93萬，相對穩定，只比一個月前增長了約幾百美金。

想要找一些比較便宜的房屋？不幸的是，這不太可能，排屋價格比去年增長了約23%。

西雅圖房源並沒有趕上買家的需求，而一棟各方面條件都很優秀的房子很容易引起買家的哄搶。年初的房價大漲對很多買家來說並不是一件好事，畢竟很多正在觀望的人還希望能在新一年看到房價回落。

從過去兩年來看，一月份都是金縣房價最低的時候，而春季和夏季的時候房價漲幅會變大，因為夏令時較長的白晝讓人們想看更多的房子，而家長也更希望在新學期開始前安定下來。

房屋中介人麗薩·瑪麗阿諾（Lisa Molinaro）戲稱：「房屋市場全年都很有市場。」她的工作量相比去年增加了一倍。剛搬來西雅圖的科技新貴並不差錢，他們只想趕快把住所定下來，所以冬季的房源也依然緊張。

據了解，金縣房源相比去年同期減少了21%，而西雅圖上個月在售房屋數量是全美第二少的，第一是舊金山。

更多的房源將會在三月加入房市，但是這也是為了配合越來越多的買房者的到來。

相比西表尓威上漲93%，西雅圖北部、安妮皇后區、西雅圖東南部、瓦什島的房價相比去年同期增長了30%以上。全金縣沒有一個區域的房屋是下跌的。但是梅塞島（Mercer Island）和愛慕納克洛（Enumclaw）的房價都只上漲了1%，幾乎沒變。

總結來說，金縣今年的房屋中位價為62萬，大約是2012年1月31萬的兩倍。

而普吉灣的其他區域來說，房價又有所不同，皮爾斯縣增長了大約15.9%，房屋中位價為31萬。

斯諾或米什縣的房屋中位價增長了9.88%，為45萬。

但在吉薩縣，房屋中位價只增加了3.5%，大約30萬。

以上三個縣的房屋中位價相比去年的最高價都有所下跌，比較符合冬季淡季的規律。