經典法國傳奇Delacre喜樂嘉曲奇 呈現新春賀年大禮

世界許多知名頂級的巧克力都來自於比利時，無論是超群的製作工藝或者是追溯歷史源頭，比利時的巧克力永遠都是先驅者。可單吃巧克力似乎容易甜膩，配上一塊解膩的曲奇才是更好的搭配。擁有百年歷史的法國喜樂嘉Delacre，就將兩者完美融合。今天就讓我們來了解下喜樂嘉背後的故事。

法國喜樂嘉Delacre，始於1891年，是歐洲百年名牌高級禮餅。作為比利時皇室的曲奇供應商，喜樂嘉是貴族下午茶的必備點心。百年傳承，喜樂嘉憑藉著其高品質原料及絕佳美味橫掃歐美各大市場，在各洲各國都有其重要的一席之位。喜樂嘉鬆脆的歐式曲奇和香脆的牛油蛋捲，配上香甜濃郁的純正比利時巧克力，只一口便可從嘴角滿足到心裡。送禮亦或是自用，絕對是新年派對上的寵兒。

自成立以來，喜樂嘉的製作過程向來都是一絲不苟，並且只選用上乘原料。每一塊喜樂嘉曲奇，均以優質牛油，配上純正絲滑的比利時巧克力，經師傅巧手製作而成。不同風味的餅乾及香脆可口的牛油蛋捲；絕不油膩的巧克力薄脆，入口溶化，口感豐富。法國喜樂嘉歐洲原裝進口，包裝精美，有數款不同組合的豪華鐵罐裝，讓消費者任意選擇。新年臨近，市面上的送禮佳品琳瑯滿目，消費者難免會眼花繚亂。選擇豪華高貴的法國喜樂嘉Delacre，收到禮物的親朋好友一定喜歡。

美國太子行作為法國喜樂嘉Delacre曲奇餅的美國代理商已有二十餘年，在全美各大亞裔超市及零售店均有代售。消費者如有任何疑問，請致電美國太子行 (800) 732-2328，或上網www.popus.com查詢