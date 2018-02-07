華大CEN「非你莫屬」於2月4日順利舉辦

(趙天玥攝影報導)於2月4日下午，中華創新與創業聯盟（China Entrepreneur Network，簡稱CEN）於華盛頓大學成功舉辦了第二屆「非你莫屬」。

該活動以為中國留學生找到合適的就業崗位元為目的。現場，六位優秀華大學生與六位重量級公司Boss面對面零距離交流，展示自己，並有機會當場拿到offer。Boss團由藤蔓教育創始人兼CEO馬列偉博士，美國亞米網創始人兼CEO周遊，一絲匯聯合創始人高宇同，立思辰美國總經理王蘊剛，浪潮及浪潮美國公司副總裁Ada Grant，以及鼎益集團駐美代表李道明組成。主持人則由華大傳媒領導力碩士及西雅圖華人廣播協會秘書長呂思墨擔任。她也曾在去年作為踢館選手，參加該活動。

本屆「非你莫屬」新增「心動boss」環節，著實為活動的一大亮點。每位選手在正式開始之前會選擇自己的心動boss，給大家留下懸念，期待他們能與心儀的boss「牽手成功」。活動共設置三個環節，分別為選手簡介，職業測評題及解密心動boss。在第一，二環環節後boss可選擇為目標選手繼續亮燈，揭秘心動boss前選手可保留最多兩盞燈，並在揭秘心動boss後選擇最終心儀的offer。據悉，全部六位元選手在本屆「非你莫屬」中均獲得offer。

本次活動吸引了上百名華大學生前來觀看，全場座無虛席。學生們都表示該活動為他們提供了面試官要求範本，並為他們以後求職很有幫助。

CEN繼續與2月5日下午舉辦「非你莫屬招聘會」為所有華大學生開放求職平台。為他們與餘各大企業牽線搭橋。前來參加活動的企業與公司有阿里巴巴，京東集團，中國聯通等20餘家。