年初二跟你拜好年 南方商城新春活動約定你

大年初二（2月17日）下午3點至5點半，來與首一傳媒（One Media Venture）一同於維斯菲爾德南方商城（Westfield Southcenter）歡度狗年的到來吧！慶祝活動包括中國各類藝術體驗活動，舞龍舞獅表演及現場書法書寫等活動當然不缺少，與你的家人朋友一起喜慶洋洋地感受西雅圖的農曆新年氣氛！

極具中國文化的舞龍舞獅表演將在下午3點準時在鼎泰豐 （一樓地下近Sears位置 ）出發，沿路遊覽佈滿新年裝飾的南方商城，在 Macy’s梅西百貨的大廳結束。表演結束後，從3點半到5點半，在達梅西百貨前方將會進行一系列豐富有趣的家庭活動。帶著孩子前往首一傳媒於現場設置的攤位，嘗試一下中國書法，以及臉部彩繪等創意活動！屆時，大會亦會免費租借兒童春裝，讓你盡情在新年墻前拍下美照！

除了這些精彩的家庭活動及表演，切密留意商城裡各處都有的Enter to Win標識。參與這項抽獎的朋友都將有機會贏得來自Michael Kors, Earthbound Trading或Daiso的精美禮品。得獎者名單將於2月20日公佈。

儘管這些活動都將於下午5點半結束，但都別急著回家。2月16日至20日之間凡於鼎泰豐（DinTai Fung）或是輝月拉麵（Kizuki Ramen）用餐消費超過100美元的朋友都將獲得由南方商城所提供的兩張AMC電影票，與及裝著兩塊巧克力金幣的紅包袋。獎品都是限量供應，在這個農曆新年年初二，約定你一起在充滿濃濃中國文化氣息中歡度這節日，2月17日南方商城見！

2018農曆新年歡慶活動

地點：維斯菲爾德南方商城 Westfield Southcenter

日期：週六，2月17日

時間：下午3點至5點半