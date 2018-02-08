情人節自製浪漫又省錢的晚餐

By Debbie

厭倦了沒有新意的燭光晚餐嗎？害怕節日出外用膳會被人流擠得水泄不通？失業人士沒錢去高級餐廳？不用怕～ I Got You! 在家炮製晚餐也很窩心啊，給伴侶製造點溫暖的回憶吧！以下介紹幾款手殘也能煮得好吃的小菜式～

前菜

煎雞塊凱撒沙律

材料：

雞肉 & 調味料

1. 生菜 x1

2. 雞胸肉 x2

3. 蒜頭 x1小粒

4. 香草 x適量

5. 檸檬皮 x少許

6. 檸檬汁 x適量

7. 橄欖油 x120ml(約8湯匙)

麵包：

1. cibatta麵包

2. 橄欖油 x45ml(約3湯匙)

3. 蒜頭 x1

4. 小粒鹽 x適量

5. 黑胡椒 x適量

沙律醬：

1. 蛋黃醬 x45毫升（約3湯匙）

2. 檸檬皮 x少許檸檬汁 x45毫升（約3湯匙）

3. 魚醬 x5毫升（約1茶匙）

4. 橄欖油 x30毫升（約2湯匙）

5. 帕馬森芝士 x適量

做法：

1. 把橄欖油、磨碎的檸檬皮、檸檬汁、香草、鹽和黑胡椒混合一起，然後沾滿在雞胸肉上。

2. 把蒜頭切碎，義大利白麵包切粒。然後加上橄欖油、蒜粒、鹽和黑胡椒拌勻。把調味好的麵包放入焗爐以190℃烘烤20-25分鐘。

3. 把蛋黃醬、檸檬皮 、檸檬汁、魚醬、橄欖油拌勻，再加上芝士，沙律醬完成。

4. 把雞胸肉煎熟，熟了後待上五分鐘後才切開，雞肉會更香更Juicy。

5. 將沙律醬和麵包加入切好生菜，再加入雞胸肉。完成。

餐湯

南瓜蝦湯

材料：

蝦 x1磅

南瓜 x1

洋蔥x2

雞湯或水 x2.5杯

迷迭香 x適量

醋 x少許

鹽 x適量

黑胡椒 x少許

辣椒粉 x少許

做法：

1. 把洋蔥和南瓜切片。加水進鍋，水滾後把洋蔥和南瓜放入煮一會兒，再加入雞湯烹煮，過程中可加入香草或迷迭香增加湯的香味。

2. 煮熟後，把湯倒入攪拌機，徹底攪拌。見到材料完成融入湯裡就可以。

3. 把攪拌好的湯倒出來再加點醋、鹽、黑胡椒等調味料即完成湯部份。

4. 把蝦剝殻，加上鹽、黑胡椒、辣椒粉再拌勻，然後放上鍋炒熟。放上湯面上完成。

主菜

磨菇意大利飯

材料:

意大利米 x1嘜（無須洗米）

磨菇/ 菌類 x1包

小洋蔥 x2個

雞湯 x1盒

橄欖油 x30毫升（2湯匙）

白酒 x少許

韭菜 x1棵

鹽 x適量

黑胡椒 x少許

帕馬森芝士 x1份

做法：

1. 用水沖洗菌類（別洗太久，否則香味會被沖走），再用暖水浸5-10分鐘將其變軟，然後切片。之後把小洋蔥切碎。

2. 在鍋上放橄欖油，放入小洋蔥炒香，再放入意大利米，翻炒，再加入一點白酒。

3. 炒至白酒差不多被完全吸收，便加入一部份雞湯。翻炒至雞湯差不多完全被吸收再加另一部份雞湯。不停重複這個步驟，直到米粒7成熟左右。（雞湯大概分5至6次加入）

4. 加入炒好的菇類，再重覆加入雞湯直至米粒9成熟，加入少許鹽作調味。

5. 熄火，加入牛油及芝士碎拌勻，蓋上鍋蓋讓把意大利米焗2分鐘便可完成。

煎牛排

材料：

牛排 x2

鹽 x少許

黑胡椒 x少許

橄欖油 x少許

做法：

1. 在牛排上撒上鹽，黑胡椒和橄欖油。

2. 把平底鍋先燒熱3分鐘。加入牛排。注意不要將牛排反來翻去，開中火，讓它靜靜地煎著就好。然後另一邊同樣再煎3-4分鐘。

3. 煎多久隨個人喜好生點還是熟點而定。但煎好後不要立即切開，否則牛排就會變乾。小編個人喜歡煎至略變金黃色。

甜品

心太軟

材料：

朱古力 x45g

牛油 x50g

低筋麵粉 x17g

糖 x25g

整顆雞蛋 x1

蛋黃 x1

做法：

1. 把巧克力及牛油用熱水坐至融化，不要直接煮融巧克力，因為巧克力會因太熱而變苦。

2. 把一隻全蛋（蛋黃＋蛋白）及另一隻「蛋黃」加入糖拌勻。然後再加入麵粉，拌勻。加入牛油及巧克力，拌勻。

3. 在焗杯上塗上牛油及可可粉，然後倒入巧克力漿。

4. 把焗杯放入焗爐，以220℃焗約 6分鐘。焗完後將心太軟小心的與焗杯分離，最後灑上糖霜。完成。

以上的食譜剛好湊成一個前菜主菜甜點，各樣齊全的晚餐，而且製作每款食物不超過五個步驟，即使是平日很少下廚的你也絕對不成問題！兩個人一起「煮飯仔」也十分有趣呢，不妨與伴侶一起自製浪漫，享受一下這個普天同慶的大日子～