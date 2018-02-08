第3個重刑！體操隊淫醫 再獲判125年徒刑

已因性侵害惡習獲判兩個重刑的前美國體操隊隊醫納瑟 (Larry Nassar) ，5日又因在密西根州一座精英訓練中心性侵害無數年輕運動員，獲判40至125年徒刑。

數十名受害人上周當庭陳述他的罪狀，一名有三個女兒慘遭其魔手的父親更激動得企圖衝過去修理他。主審法官珍妮絲‧康寧漢說，納瑟的做法剝奪了這些女孩最重要的人性品質：信任，而她不相信納瑟真的懺悔。

她向納瑟說：「我不相信你真的瞭解你的作為是錯的，以及你對這些受害人、家庭和朋友造成的慘痛影響。你顯然拒絕承認過錯，而我不相信你能夠改過自新。」

新的刑期主要是象徵意義，因為54歲的納瑟已注定在監獄度過餘生。

他已因持有兒童色情文物獲聯邦判處60年徒刑，上個月又因性侵害大批少女獲密西根州蘭辛法庭判處40至175年徒刑。

納瑟在宣判前宣讀簡短聲明，表示他無法「向每一個人表達我深廣的歉意」。聲明中完全沒有提到自己的過錯。

納瑟長期受聘於密西根州立大學和美國體操協會，1997年就有人指控他性侵，可是未獲採信。迄今有200多人出面指控他的惡行，包括美國一些奧運金牌體操選手。

密西根州助理檢察長安潔拉．波維雷提斯敦促大家不要再責怪受害人及其父母，因為大家都信任醫師，尤其是所謂的世界級醫師，「任何父母都可能碰到這種事情。不論他們從事什麼工作。他把所有人都騙了」。

對納瑟的審判就此結束，不過美國奧委會、美國體操協會、密西根州立大學，甚至聯邦調查局，都還面對它們何以未能及早阻止納瑟的質疑，一些調查也還在進行。