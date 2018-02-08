逆轉！三星少主獲釋 笑著出法院

南韓高等法院5日針對三星少主李在鎔行賄案做出判決，駁回檢方對李在鎔的多項重要指控，將一審獲判五年的李在鎔改判兩年六個月徒刑、緩刑四年，從去年2月被押至今的李在鎔當庭獲釋，走出法庭時已無手銬，面帶微笑。李在鎔將可重回三星集團擔任實質領導人。

檢方可能再上訴

綜合媒體報導，南韓去年爆發前總統朴槿惠及閨密崔順實案，朴槿惠遭彈劾狼狽下台，掀起人民對官商勾結的憤慨。李在鎔5日聽到獲得緩刑時愣住、呆呆地環顧法庭，走出法院時才高興得臉紅。南韓5日大盤走跌，但三星電子股價受到消息激勵立刻由跌翻漲，最後以小漲0.5%作收。

李在鎔獲釋後說，過去一年「是讓我自省的珍貴時間，從現在起我會更謹慎的處理事情。」他並表示接下來將赴醫院探視臥病在床的父親、三星集團會長李健熙。韓聯社說，有人擔心李在鎔缺席的這一年，三星一些關鍵決策喊停。南韓商界許多人士說，李在鎔重回三星後，可能以三星電子為重點，推動更多投資和併購案。

南韓首爾地方法院去年8月以行賄罪名判李在鎔五年刑期。李在鎔被控以88億韓元（約803萬7082美元）行賄前總統朴槿惠及其密友崔順實，換取南韓政府在2015年支持三星旗下分公司併購案，讓李在鎔順利接掌三星領導人職務。

不過，南韓高等法院5日推翻一審判決，認定本案並無檢方所指控的涉及三星接班情事，因為李在鎔接班並無急迫問題，因而認定三星沒有對朴槿惠「明示或暗示請託」以換取政府支持的意圖。

不過，高院仍認為李在鎔拿數十億韓元鉅款給崔順實主持的基金會並贊助她女兒馬術訓練，雖然是在政治壓力下被迫配合，但行賄罪仍維持有罪判決，至於刑期最重的將資產藏匿海外罪名獲判無罪，且李在鎔已歸80億韓元，都有助於減刑。

韓媒報導，李在鎔獲釋後將繼續擔任三星電子副董事長等職務。不過南韓法律界表示，李在鎔仍有一些較輕的犯行被判有罪，沒有法院批准，將不得出境。

南韓特別檢察官朴英洙先前要求對李在鎔加長刑期至12年，法律專家認為，預料檢方將不服二審判決，再會上訴至最高法院。李在鎔的律師也說，尊重高等法院法官的智慧和勇氣，雖然李在鎔刑期已比一審縮短，但他們會繼續上訴，尋求無罪判決。

韓在野黨批輕判

南韓在野黨5日批評，李在鎔獲輕判不符人民期望，因人們都認為李在鎔跟朴槿惠間存在某種交易，質疑法官是「有錢判生，沒錢判死」。南韓財閥網（Chaebol.com）執行長鄭淳燮（音譯）也對判決表示失望，「法院一貫對財閥老闆仁慈，我認為李在鎔必須向世人證明，他能改變行賄的企業文化。」

49歲的李在鎔去年2月被控行賄、挪用公款和在海外隱匿資產等五項罪名，一審判決李在鎔全數五項罪名均有罪，但只認定李的部分行賄事實。李在鎔則宣稱無罪向高等法院提起上訴。這項行賄和貪腐醜聞也牽涉南韓前總統朴槿惠及其密友崔順實，導致朴槿惠去年遭彈劾下台；李在鎔的判決預計會影響到朴槿惠的腐敗案判決。