國會首要使命「降藥價」 8成選民贊成

藥品價格已成為不論政治立場的美國人最大的擔憂，病患維權組織「病患爭取可負擔藥物」(Patients For Affordable Drugs NOW)5日公布調查顯示，逾八成的選民認為，降低藥價是國會的首要或重要使命。

只有不到10%的受訪者認為，藥品價格不是很重要的問題，另有2%的人表示，國會不應對藥價問題採取任何行動。

非營利的「病患爭取可負擔藥物」表示，他們將在今年的期中選舉中，向候選人提出藥價改革問題，並將投入上百萬元的競選資金，用來支持主張有效降低藥價的兩黨候選人。

特朗普總統表示，降低藥價是他的優先使命，他主張對藥價進行以市場為導向的改革，而不是民主黨自由派更喜歡採用的政府干預。

調查表明，國會旨在降低藥價的CREATES法案(Creating and Restoring Equal Access to Equivalent Samples Act)得到選民的廣泛支持，法案規定藥廠不得阻止競爭。

兩黨選民均強烈支持CREATES法案，支持率在共和黨人中達79%，獨立人士達84%，民主黨人中達88%。超過80%的選民支持國會對藥品價格進行立法，其中六成民眾是強烈支持。

「病患爭取可負擔藥物」的創辦人米歇爾表示，國會議員面臨的選擇顯而易見，他們應站在選民一邊，向主要製藥廠施壓，推動通過降低藥價的CREATES法案，因為法案的通過沒有任何嚴重阻力。