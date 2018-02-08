數據稱全美至少半數州工資上漲 經濟轉折點或到來

美國工人盼望多年的漲薪已經在全美大部分地區實現。路透社(Reuters)分析各州數據稱，不斷下降的失業率終於開始轉化為工資上漲了。

據報導，去年，美國至少一半的州的平均工資漲幅超過3%，相比於往年有了大幅提高。數據還顯示，2017年，失業率降至歷史最低點的州的數量猛增。十年前，金融危機使美國經濟陷入歷史性衰退。

分析稱，州級數據可能預示着轉折點的到來。

過去4年間，美國經濟增加了1000萬工作崗位，整體失業率下降至2000年來的最低點。然而，工資水平卻讓人失望。

這種斷裂現象使得美聯儲的經濟學家很困惑，也使擔心收入不平等的政客很沮喪，雖然企業實現盈利，股市也高漲，特別是在特朗普總統任期的第一年。

特朗普说，他的減稅和監管措施使得企業重振信心。在上周二對國會的樂觀演说中，他说，美國人在「連年」停滯后，「終於看到工資上漲了」。

的確，1月平均時薪較上年同期增長2.9%，這是逾8年半以來的最大漲幅。不過，相對於經濟學家所说的健康經濟的象徵，即3.5%至4%的漲幅還是少了一些。

路透社對全國企業的分析及訪問的確顯示，從製造業、科技行業到零售業等各個産業的工資都有增長。不過，高管們卻很困惑，這項成就有多少能歸功於特朗普，因為多年的工作崗位增加使得失業率降低了近6個百分點。在2007年至2009年的蕭條期，失業率最高曾達到10%。

路透社通過分析發現，在50個州中，有一半的平均時薪在去年提升逾3%。2016年有17個州能達到這個標準，2015年有12個，2014年只有3個。30個州的平均周薪上漲，相比前些年也是急劇大幅提升。

17個州的失業率接近或達到歷史最低點，其中包括紐約州。去年只有5個州情況如此。