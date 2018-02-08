美股暴跌引發擔憂 背後原因眾說紛紜

紐約股市道瓊斯指數周一（2月5日）大跌逾1100點，是2008年金融危機以來最大的單日跌幅。2018年開年來的強勁漲勢，被這一天的跌幅抹去。

不正常的大幅下跌讓外界恐慌，今年距離2008年的美國次貸危機正好十年，有一些股民擔憂，這次大跌市會印證金融危機每十年一週期就會出現的說法。

金融領域有「十年一週期」的說法——1987年、1997年、2007年，每隔十年，全球就發生一次影響巨大的金融危機。

1987年10月19日，道瓊斯指數暴跌508點，跌幅超20%。1997年7月開始的亞洲金融危機，使東南亞大部分國家和地區貨幣貶值，股市大幅下跌。離我們最近的美國次貸危機，則從2007年開始顯現，在2008年造成美股崩盤。但也有明顯不同，十年前的金融危機有明顯誘發事件——次貸市場的巨虧，以及隨後雷曼公司的倒閉。

而本次暴跌當天並無重要消息公布，分析人士認為，美股大跌主要是市場出現恐慌性拋售。背後原因則說法不一，包括經歷多年牛市後的正常回調，以及對於美國通脹上升促使美聯儲更快加息的擔憂。

美國失業率降至4.1％，為17年來最低水平，居民收入有所增加。同時，強大的減稅力度將提升企業競爭力，刺激消費。美國藍籌經濟指數，經濟學家預測美國2018年消費支出將增長2.5％，企業投資將增長4.7％，整體經濟將增長2.6％。

經濟復蘇過程中，突遭股市暴跌。白宮發言人Sarah Sanders稱，「總統關注的是長期經濟基本面，我們的基本面依然非常強勁，美國的經濟增長轉強，失業率處於歷史低點，勞工薪資增加。」

在美股暴跌當天上任的美聯儲新任主席鮑威爾稱，「我國的金融體系現在遠比大約10年前爆發的金融危機之前更強有力，也更有彈性。我們希望繼續保持這種格局。在美國經濟擴張的同時，失業率與通貨膨脹率很低。未來，聯準會將延續支持經濟增長、促進就業，與穩定物價等政策。一般預期，鮑爾接掌聯準會之後，將延續前任主席葉倫的「謹慎漸進」升息步調，以收回金融危機之後，所採取的超寬鬆貨幣政策。」

而鮑爾上任之後，所面臨的第一個重大挑戰，就是跌跌不休的美國股市。有人認為這是華爾街對打算繼續升息的鮑爾，所發出的一記警告，而大家也都在看，鮑爾將要如何處理他上任的第一個重大變局。他也應該沒想到，他四年任期的第一個挑戰，竟然這麼快就開始。

針對美股全面崩盤，華爾街大咖紛紛對此發表看法，全球最大對沖基金橋水基金創辦人戴里歐（Ray Dalio）認為，「最近的市場下跌只是『小幅修正』，仍然有大量現金湧入！」並稱是週期後段的家常便飯。彭博證券策略主席亞當（Gina Adam）也認為，「投資人開始懷疑稅改的有效性」，此次的股市下跌是比較修正性、較全面、不太針對任何議題。

花旗全球首席投資策略師威汀（Steven Wieting）對此表示，市場瞬息萬變，「這幾天以來，市場大致上沒任何新聞」，不過他認為利率是關鍵，如利率不再上漲，還是會刺激股價走高的趨勢。他認為債券殖利率短暫下滑，是因投資人開始從股票轉移至債券市場所為。

嘉信理財集團（Charles Schwab）首席全球投資策略師柯倫托普（Jeffery Kleintop）同樣表示，這次的股市下跌絕對與債券市場有關。「與這 8 年來的跌幅不同，之前的是對於經濟弱減與通貨緊縮的恐慌所造成，而這次是建立在對經濟過熱及通膨的恐慌上」。

另外Nuveen投資公司資產管理主席多爾（Bob Doll）及布朗兄弟哈里曼（BBH）利率主席辛恩（Win Thin）都認為，「這次的跌幅還沒跌完，應會持續」。