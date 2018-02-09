彭博：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

彭博資訊報導，在中國政府極力避免債務導致經濟偏離軌道之際，中國人口老化是下一枚債務未爆彈，專家表示，中國政府必須填補的退休金缺口可能很快就會擴大一倍，甚至兩倍。

中國人口結構高齡化，代表勞工提撥的退休金不再足以支應退休族養老金，迫使政府至少從2014年就開始填補退休金缺口。

中國財政部最新數據顯示，2016年退休金支出增加11.6%，升抵人民幣2.58兆元（4,100億美元），代表政府有人民幣4,291億元的缺口。

中國社會科學院財經戰略研究院研究員汪德華預估，若中國未改革退休金制度，今年缺口會擴大至人民幣6,000億元，2020年進一步增至8,900億美元。英國經濟與市場研究諮詢公司Enodo Economics則預測到2019年缺口激增至人民幣1.2兆元。

汪德華表示，退休金風險是中國面臨的最大財政風險，若退休金體系只能靠巨額財政補貼運作，代表退休金體系有很大問題。中國將在3月5日召開全國人大會議，屆時中國可能會更新退休金展望。

雖然去年中國政府的稅收成長7.4%，為2011年來首度加速，但在經濟成長趨緩的情勢下，稅收難以持續回升，如此將限制北京填補退休金缺口的能力，政府可能因此被迫發行公債填補缺口。

中國的人口正快速老化，去年國務院表示，到2030年總人口大約有四分之一的人年齡高於60歲，高於2010年人口普查的13.3%。與此同時，由於生活成本提高，中國廢止一胎化政策未能發揮提振出生率的效果，去年新生兒人數為1,720萬人，低於2016年的1,850萬人。