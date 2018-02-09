花蓮地區6級強震 後餘震不斷 已造成12死260傷

周二（2月6日）晚間11時50分台灣花蓮發生芮氏規模6.0級，深度10公里的強烈地震。有建築物倒塌，部分人被困受災建築中，當局正加緊救援。台灣當局表示，共4處建物倒塌、12死、260人傷，仍有多人失蹤。

其中，花蓮市商校街、國盛一街交界的雲門翠堤大樓下陷，形成45度傾斜，該大廈二、三樓為一所旅店，多名旅客被困，救援人員積極救出被困民眾。花蓮歷史地標之一、深受中國大陸遊客歡迎的統帥大飯店整棟嚴重傾斜， 1到3層整層下陷。

有當地居民跟在現場的記者表示：「在那邊出生以來沒有碰過這麼大的地震」。地震一刻， 有許多民眾驚慌失措、甚至是哭著跑出來。

地震發生後亦發生百多次餘震，部分震感強烈，一些居民都不敢回家，在戶外12度天氣下留了整晚。市內多處道路出現龜裂，部分地方仍然斷電。7日全縣停班停課。

7日餘震不斷，翠堤大樓牆面不斷鬆落水泥塊，除了吊車，現場人員緊急撤退，不過看到大樓受困民眾持續搖著手機電燈，不斷呼救，拖吊車持續上升，安撫民眾情緒，陸續將人接下來。

大樓旁停放的好幾輛汽車被掉落的水泥塊壓毀，大樓有民眾搖晃手機手電筒請求救援，吊車陸續掉下二、三名女性，表情驚恐，直說「快讓我下去」。附近大樓民眾也打著燈，請求救援。每當就下一名人員，現場就傳出歡呼聲，也給救難民眾很大的鼓勵。

台灣中央氣象局地震測報中心技正蕭文啟表示，一直到7日凌晨已經發生近百起地震，而這個地震序列預估還會持續2週以上，未來幾天還會陸續有餘震發生。

前中央氣象局長辛在勤表示，這次震央位在板塊交界的最北端，地質本來就較破碎，因此地震較為頻繁，預估未來2週仍會發生芮氏規模5以上地震，提醒民眾避免前往山區。

他也強調，台北雖距離震央遠，但盆地效應導致震波聚焦，搖晃更明顯，就像是果凍接受到能量時，會產生更明顯搖晃，若是居住在高樓層，搖晃程度將更加劇烈，提醒民眾一定不可掉以輕心，隨時提高警覺。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋7日表示，去年台灣地震少，到目前只釋放相當1.7顆原子彈的能量，今年台灣還有約14.3顆原子彈的能量未釋放。但不一定會在今年一次釋放完，也可能持續累積，不過未來幾週還是可能有較大餘震發生，提醒民眾注意。