不回家過年!中國春節出境遊 衝650萬人次

相較以往在家吃年夜飯、看春晚，旅行過年的觀念越來越深入人心。日前中國旅遊研究院、攜程旅遊聯合發布《2018春節出境旅遊趨勢預測報告》指出，今年春節長假預計出境遊人次將達到650萬，規模為歷史之最，中國春節長假將變成全球黃金周。

人民網報導，根據去年數據以及今年的增長趨勢，攜程旅遊專家預計，2018年春節出境遊將在去年615萬的基礎上，增加到650萬人次。

攜程旅遊稱，目前已經有數十萬來自於近200個中國國內主要城市的旅遊者，透過網站、APP，以及遍布全國的6000多家旅遊門店預訂跟團遊、自由行、定製旅遊、當地玩樂等產品，到達68個國家、海內外700多個目的地城市，最遠到達南極，最長行程達到29天。

根據攜程春節預訂數據，春節出遊的遊客中，跟團遊和自由行分別占52%和48%。然而，今年每5位出境遊客中就有一位「嘗鮮者」，透過攜程APP提交一張「出國定製遊需求單」、體驗一次有私人管家服務的私家團、或者預訂一位「洋導遊」全程陪玩。

報告預計，上海、北京、廣州、成都、深圳、南京、杭州、哈爾濱、天津、武漢將成為春節出遊主力出發城市。而根據截至2月1日的攜程出境跟團遊、自由行的訂單人數，報告預計今年春節最受中國遊客青睞的前十名國家分別是：泰國、日本、新加坡、越南、印尼、美國、馬來西亞、菲律賓、澳洲、柬埔寨。

數據顯示，春節期間最受中國遊客青睞的是泰國、日本、新加坡、越南、印尼、美國、馬來西亞等國家。去泰國避寒、去日本賞雪已經成為風尚。

值得一提的是，去年排名前3的南韓今年已跌出前10名。受火山噴發影響，今年峇里島也稍稍降溫。東南亞的越南、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞成為替代目的地。長線方面，北歐、杜拜、加拿大、義大利、捷克等目的地是黑馬國家。赴北歐、加拿大賞極光的線路報名按年增加150%以上。今年開始執行免簽政策的阿聯酋，亦是火爆。

中國國內遊方面，今年春節三亞、北京、廈門依然非常火爆，廣州、昆明緊隨其後，上海、哈爾濱、桂林等地亦吸引眾多遊客前往。

報告還顯示，70後、80後中產階層趁著春節孝敬老人，犒勞孩子，帶著全家出國過年成為春節出遊主力軍。此外，出遊最高峰出現在大年初一、大年初二，覆蓋除夕夜的訂單占6成。

出門更捨得花錢 人均花費估達9500元

越來越多人選擇旅行過年。報告顯示，今年春節長假預計出境遊人次將達到650萬，規模為歷史之最。隨著消費升級，中國人在旅行上花的錢越來越多，出境遊人均達9500元人民幣（約1507美元）。

香港經濟日報報導，中國旅遊研究院和攜程旅遊日前發布《2018春節出境旅遊趨勢預測報告》，根據國內遊、出境遊訂單量，今年春節長假預計出境遊人次將達到650萬，而預定春節出境跟團遊、自由行產品的人均成交價達9500元，中國遊人均消費超過3500元。報導說，春節一個三口之家到海南三亞度假，花費就將近2萬元。

去南極的遊客平均花費最高，達到16萬元，其次是南美的阿根廷和巴西，人均消費可達10萬元以上。