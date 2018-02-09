王岐山當選人大代表為何再次引發關注？

中國共產黨全國第十九次代表大會後，負責紀檢和反腐的最高級官員王岐山未留任政治局常委。但是，近日他當選第十三屆全國人民代表大會代表，再次引發各界對他未來工作的猜測。

罕見現象

2012年中共十八大後，王岐山擔任中央紀委書記，是7名政治局常委之一。他雷厲風行地推動反腐工作，被視作中共黨內第二號人物，也是習近平最重要的助手之一。

中國共產黨黨內有「七上八下」的不成文規定，也就是67歲續任、68歲退休。從去年年初開始，在海外的中國神秘富豪郭文貴持續爆料，涉及多名高官，其中有多項對王岐山涉嫌貪腐的指控。十九大前，69歲的王岐山能否留任中央政治局常委一直是海外媒體和華文社媒圈的熱議話題。

去年10月25日中共十九屆一中全會後，趙樂際任中紀委書記，王岐山卸任，並且未入選新一屆中央委員會，因此外界猜測他將要退休、淡出政壇，但這次他再次當選全國人大代表卻釋放了一個不同的信號。

多名分析人士向BBC表示，在除文革十年外的正常時期，中共政治局常委從黨的職務上退下來之後繼續當選全國人大代表比較罕見，這意味著他可能並不會離開中國最高領導層。

未來的國家副主席？

去年10月，《南華早報》曾引述消息人士稱，王岐山將在今年三月的全國人大會議上被任命為國家副主席。

根據中國憲法，中華人民共和國副主席協助主席工作，受主席的委托可以代行主席的部分職權。

香港科技大學教授丁學良分析，中華人民共和國1949年建國後，國家副主席大多是一個ceremonial（儀式性）的角色，並沒有實際影響力；在極少情況下，擔任國家副主席是為接班鋪路，比如胡錦濤和習近平。他認為，王岐山擔任國家副主席有一定可能性，但他並不會是一個儀式性的角色，而是要在國家治理中難處理的問題上協助習近平，在金融、經濟貿易等領域發揮重要作用。

「習近平雄心勃勃要做那麼多事，現在能幫他做事的那些人，有幾個人像王岐山那麼有經驗？」他說，「除了軍隊和警察這兩個系統外，王岐山差不多在每一個重要的政策領域裏都有很扎實的實踐經驗。」

丁學良說，王岐山對農村改革、首都治理、金融整頓、大國關係等領域都很了解，「我不認為經驗這麼豐富的人，習近平會讓他做一個純粹的ceremonial（儀式性）的角色，ceremonial（儀式性）的很多事完全可以讓另一個人去做。」

王岐山當選全國人大代表後，《華爾街日報》、《紐約時報》和路透社都引述消息人士報道了這一可能任命。《華爾街日報》和路透社引述的消息人士稱，王岐山若任職國家副主席，將負責處理中美關係。

丁學良認為，王岐山有能力處理中美經貿問題，但中美關係目前的問題已經遠遠超過經貿領域，涉及軍隊和國家安全問題，這些方面王岐山也許並不能起到什麼作用。