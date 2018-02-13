太陽馬戲團演員白戈：與觀眾「互相的回饋」使我有動力繼續表演「KÀ」

By Tracy Wang

來自加拿大蒙特利爾的太陽馬戲團（Cirque du Soleil）是當今社會最為著名與成功的一間戲劇製作公司及表演團體。它的開始起源於1984年，魁北克的兩位街頭藝人Guy Laliberté與Gilles Ste-Croix開創了太陽馬戲團這一品牌，並致力於設計出不使用馬戲動物，而是著重於舞台設計與各類表演者的一種新新馬戲團表演形式。現在，太陽馬戲團在世界各地的表演劇目超過15個，其中一些為世界巡迴，而一些則是常駐於特定劇場或酒店內。其中，於2005年2月開始正式演出的劇目「KÀ」已於今年2月迎來了十三週年，而在「KÀ」中擔任武術與京劇演員的白戈也見證了這一劇目的誕生與成長。

來自中國沈陽，白戈自10歲便開始學習京劇。因在小學時，被來校挑選京劇學生的導師挑中，幾次考試通過候，便正式進入京劇專業學校進行了六年的學習。畢業後，白戈成功進入沈陽京劇院。他作為京劇院的一員時經常跟隨團體到世界各地（歐洲，香港，新加坡）演出，開始接觸世界各個角落的藝術與人文，眼界漸漸開拓。秉持著「世界那麼大，就想到處去看看」這一想法，白戈於1997年帶著他的專業前往美國，就職於位於紐約的Chinese Cultural Center，開始致力於通過前往各個公立學校表演來傳播中國文化，並最終在機緣巧合之下，加入劇目「KÀ」的籌備與演出。

2002年中國非典爆發時期正是太陽馬戲團製作組著重籌備「KÀ」的時候，原本打算前往世界各地尋找合適的武術與京劇演員的太陽馬戲團製作組決定先於美國境內舉辦招考會，吸取人才。白戈最先從在紐約的藝術圈朋友得知招考資訊。候因好友請他同去，幫他一起完成扔槍這一武術動作，他才前往。意外的是，「KÀ」的製作人發現了白戈的潛能，不斷詢問他是否有興趣加入這一劇目的團隊。在更加深度了解太陽馬戲團候，白戈發現這個機會十分的吸引他。「我作為一個演員，我要看這個世界，那不同的公司怎麼做藝術，我也想去看看他們是怎麼做的」，保有希望不斷開拓眼界這一想法，白戈便決定加入太陽馬戲團的團隊，並在加拿大進行了大約半年的訓練。

「KÀ」作為太陽馬戲團的長期劇目，常駐於拉斯維加斯的米高梅大酒店（MGM Grand），一年表演超過四百場，是許多遊客到訪拉斯維加斯的必看表演之一。儘管太陽馬戲團的所有劇目都是眾多藝術與雜技的結合，「KÀ」的開演是太陽馬戲團非常重要的里程碑之一，因它在科技上，舞台設計上，以及劇情內容上都是開創舞台表演的先驅。

雖然太陽馬戲團的大多劇目都有特有的故事主題，但「KÀ」卻是最具有故事性的一個劇目。整個表演開始於一個國家的國王和王后有一對龍鳳胎，國王和王后為即將成人的他們舉辦一場盛大的成人禮。但就在舉國歡慶之時，外邦的人來侵犯他們的國家，並殺害了國王與王后。失去父母與家園的兄妹兩從此踏上了逃亡之路，碰到種種困境，最終通過這一段艱難旅程獲得成長。整部劇目充滿故事情節，引領觀眾進入這充滿武術，京劇，雜技的表演。然而，這跌宕起伏的故事情節並不是「KÀ」最為特別之處。白戈表示，整部表演「最了不起的就是它們的舞台製作，舞台可以旋轉很多不同角度」。由最初於模型上的演練與設計，到最終劇場內的舞台，所有演員都需重新適應，因舞台隨時都在變換角度。

高科技的舞台為整部劇目注入新潮及摩登的風格，讓來自世界各地的觀眾有機會享受這結合最新科技的舞台設計，但除去精美的舞台，劇中的演員及劇情設計也巧妙的使觀眾更加陷入整部表演之中。早在表演正式開始之前，當觀眾還在入座之時，劇場內就已充滿畫好妝容的演員（稱為Gatekeepers）。他們於觀眾中走動，並與他們互動，達到「一進入就已慢慢把你帶入劇情之中」的效果。演出開始候，表演也隨著時間升華，被緊張劇情所包圍的觀眾如同置身於劇情之中，無法脫身。參與了整部表演的設計，製作，以及最終演出的白戈也被深深震撼，並且每次都被龍鳳胎妹妹與保姆逃亡時沉船營救的場面感動。極佳的特效讓人相信她們真的置身於水中，感人的劇情更使觀眾進一步貼近故事。

作為「KÀ」的原班人馬之一，白戈經歷了「KÀ」的發展與成長，一年的四百多場演出基本上都有他的身影，為大家帶來絕美的武術與京劇表演。已在此演出中表演長達13多年的他也十分注重演員素質素養。雖然他每日都表演同樣的劇目，但他秉持著「因為我覺得自己是一個專業的演員，那我就一定要用專業的水準來要求我自己」這一態度，每日都以敬業的精神與態度做演出前的準備工作（化妝，換衣）。因很多觀眾都是第一次觀看太陽馬戲團的演出，「那我們就一定要把我們最專業認真的態度呈獻給他們」。眾多觀眾對演出所表達的喜愛之情也讓他十分珍惜這「互相的回饋」，而全體演員與演職人員的深厚感情更是讓他將太陽馬戲團看做一個家庭。

已站上許多世界舞台的白戈始終對藝術抱持著熱愛，身為一個京劇演員的他從沒想過自己的工作會和雜技有任何的聯繫，但「把世界上美好的東西都融入到它們的表演當中去」的太陽馬戲團成功製造出一個個突破視覺，劇場演出，藝術形式的演出。在未來的馬戲團新劇目中，白戈也希望有機會繼續參與更多的演出，並繼續探索他的藝術生涯。

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