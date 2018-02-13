【熱播電影推介】

Winchester: The House That Ghosts Built

《溫徹斯特鬼屋 》

類型：驚悚片/奇幻電影

導演：Michael Spierig, Peter Spierig

上映時間：2/2/2018

《溫徹斯特鬼屋 》改編自真實故事，由奧斯卡影后海倫米蘭Helen Mirren主演，絕對值得讓人期待。而這棟鬧鬼豪宅也還是真實存在於利福尼亞州California的聖荷西San Jose的溫徹斯特神秘屋。故事敘述莎拉·溫徹斯特因丈夫威廉和他們的孩子突然死亡，使得她堅信自己的家族遭到了詛咒，並開始在加利福尼亞州聖荷西擴建豪宅，藉此封住惡鬼們；她建造了24,000平方英尺的房屋，門廳和樓梯通向無處，而目的是為了要能夠讓這些曾經在溫徹斯特步槍下死亡的冤魂有棲息之地。然而，如同迷宮般的房間，為了就是讓這些冤魂們被困住。

【新劇推薦】

Queer Eye

《酷男的異想世界》

類型：實境秀

導演：Netflix

上映時間：2/7/2018

《酷男的異想世界》（Queer Eye，原名為Queer Eye for the Straight Guy）於2003年首播，由五位「酷男」（男同志）組成的團隊，為品味低下的直男改造外形與生活型態。幽默又刻薄的評論風格和改造前後的超大反差讓這系列節目在美國創下高收視率，更一舉奪下艾美獎，2007年停播時也曾引發一陣討論。如今睽違十年又由Netflix製播，全新一季的首支預告片已搶先釋出，開朗又時尚的新一代五人組帶領經典之作再度躍上螢幕 。全新一季將有八集，由全新一組熟諳生活品味的男同志主持，包括負責文化素養的卡拉莫‧布朗（Karamo Brown）、專長美容美髮的喬納森‧范‧內斯（Jonathan Van Ness）、擅長搭配時尚穿搭的譚‧法蘭斯（Tan France）、美食品酒專家安東尼奧‧波洛斯基（Antonio Porowski）和室內設計師鮑比‧伯克（Bobby Berk），務求全方位改造直男的生活與時尚品味。

【新專輯推薦】

大娛樂家

《The Greatest Showman》

風格：流行

廠牌：Atlantic Records

發放日期：12/20/2017

《大娛樂家》票房大賣，電影原聲歌曲《This is Me》更奪下金球獎最佳電影歌曲，令這張電影原聲唱片更受注目。電影原聲專輯由奧斯卡大贏家《La La Land》幕後音樂團隊Benj Pasek和Justin Paul聯手為電影量身打造超過10首原創歌曲，備受各界期待與矚目，收錄叱吒百老匯。本專輯收錄了一共11首歌曲，包括《The Greatest Show》， 《A Million Dreams 》， 《 Come Alive 》，及熱門由Zac Efron 及 Zendaya主唱的《Rewrite the Stars》。此專輯更於Billboard200連續8週緊守位置，成為第二熱播專輯。