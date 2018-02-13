英國神級漫畫IP的大熒幕首秀：彼得兔

文 | 陸雨陽

JK羅琳曾說：每個家長都應該給孩子讀彼得兔這個睡前故事。我覺得她這話容易引起歧義。必讀是指小學生必讀叢書？還是淘氣包馬小跳？鑒於羅琳並不從事教師職業，還寫出了哈利波特這種曠世商業神作，暫且相信她不是在做教育局和出版社的廣告吧。

彼得兔這個英國百年漫畫IP，其地位大概能和美國花生漫畫的史努比媲美了，不過相比于慵懶佛系養尊處優的史努比來說，從小失去父母失去家園還樂觀地和人類相處的彼得兔顯然更具教育意義。

然而這部同名電影野心不小，導演的主要意思應該不止樂觀積極的生活態度，更多的是人與自然和平相處吧。雖然領地被佔，彼得兔並沒有被高高的圍墻和柵欄嚇跑，攜手小夥伴們一起尋找食物。一開始看到一群兔子偷爺爺辛苦耕種的莊稼還挺氣憤，老爺爺還差點菊花不保，作為人類還真有點憤慨。但其實轉念一想，誰規定這塊土地就是人類的了？大自然的一切都應該共享才對嘛。

既然是個國家級IP，彼得兔電影的卡司也很隆重，羅斯·拜恩（Rose Byrne）、多姆納爾·格里森（Domhnall Gleeson）、黛西·席德利（Daisy Ridley）都有參演和配音、只能說多鬧是真的不容易，看完電影只記得他猙獰的臉，被捕鼠器夾手，被釘耙打臉，從樓梯上摔下來，被彼得兔欺負到發瘋還要為了喜歡兔子的姑娘偽裝和平。這種出醜式的笑點小朋友很埋單，放映廳裡笑聲不斷，坐在旁邊的小觀眾更是興奮地跳了起來。

除了笑料不斷，電影里跟著音樂跳舞開派對的動物們也是一大看點，想要看小鳥小兔們邊跳舞邊唱Rap嗎？不如乘著節假日帶孩子一起來觀看這部老少咸宜的喜劇片吧。