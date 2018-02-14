交通局在橋底設柵欄引爭議

（編譯：陸雨陽）西雅圖將在各個立交橋下設立柵欄以防止流浪漢在此安營扎寨，但這種做法引起了部分市議員的反對。

麥克·奧布萊恩（Mike O’Brien）是西雅圖巴拉德區的市議會成員，他在週四晚上騎自行車路過巴拉德橋，看到了五個流浪漢帳篷。而本週二（2月13日），這些帳篷都不在了，橋底下被柵欄團團圍住，大約有十英呎高。

為了攔住流浪漢，巴拉德橋下的西北里瑞街（Northwest Leary Way ）兩側所有柵欄的價格大約是十萬美金。奧布萊恩表示，這些錢都夠支付五戶人家一年的租金了。

「所以這些人都去哪了？」奧布萊恩問這些在橋下築起柵欄的工人，「他們肯定沒能住進房子裡，也不能走多遠，也許只走到了離這裡三個街區遠的地方，幾個繁華的商業區里。」

西雅圖已經建立了六個流浪漢收容所，同時，為了防止流浪漢在不安全的地方安營扎寨，非法流浪漢聚集地的柵欄建設也在同步進行。

西雅圖交通局（SDOT）去年在貝爾頓鎮（Belltown）設立了自行車停放站，除了給自行車提供位置以外，其目的還在於驅趕流浪漢在此駐鑄紮。

去年12月，市議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）給西雅圖交通局寫了一封信，對利用建設自行車停車位來驅趕流浪漢的行為表示了不滿：「這對流浪漢來說不是幫助，更像是是惡意的驅趕。」

對此，西雅圖交通局表示他們將在接下來一個月裡將貝爾頓鎮的自行車停放站拆除。

但西雅圖交通局並未透露要拆除鐵柵欄的計劃，他們表示，這有關城市公民的人身安全，鐵柵欄可以有效提高該區域的安全指數：「西雅圖交通局設立這些鐵柵欄是為了保證公民的人身安全，特別是在近期幾次特大火災之後。」