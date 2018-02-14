西雅圖市中心公交系統日漸成熟

（編譯：陸雨陽）美國許多城市的公交系統都還停留在幾十年前，毫無進展，但西雅圖市中心的公交系統從未放棄前進。和去年相比，市中心的早晨乘車人數增加了近一萬人。

據西雅圖輪渡系統報告，乘坐輕軌、公交車或走路來乘坐輪渡的乘客大約占48%，每天搭乘輪渡的人超過25萬人。

這份由西雅圖交通局（SDOT）週三（2月14日）發佈的2017年的數據第一次將新晉輕軌站的人數也加了進來，比如2016年開放的華大站，國會山站和天使胡站。這些車站幾乎將輕軌的使用率增加了兩倍，而公交車使用率並沒有很大變化。

另一個大改變是公交車的班次，因為60美元的車牌費和0.1%的消費稅增加，這筆稅收被用來增加公交車的班次。這筆稅收幾乎支撐著西雅圖公交系統三分之一的日常運轉。

非盈利機構西雅圖交通組織的總管約翰森·霍普金斯高興地（Jonathan Hopkins）說：「西雅圖交通情況一年比一年更好了！」

數據包括西雅圖市中心附近的先鋒廣場、中國城和國會山。而最令人驚訝的是，大約有兩萬多人選擇走路去市中心上班，相比2010年增加了69%。很多人為了走路方便都選擇住在離市中心較近的公寓樓。

但這個數字的增加也帶來一些問題，向北開的公交車一路都沒什麼乘客，開過華盛頓和運河的居民樓集中地後就會突然遭遇大批乘客。

因此，雖然公交發達了，在市中心工作和旅遊的人太多，這座城市的郊區建設非常欠缺，多數人為了交通便利選擇住在市中心的公寓樓。所以，在建設基礎交通施捨的同時，建造更多的可負擔住房也是西雅圖市委的重中之重。