電動「青檸單車」現已投入使用

（編譯：趙天玥）共用電動自行車已經抵達西雅圖。已在西雅圖地區模擬運營約3000輛的「青檸單車」於本週末在西雅圖啓動了「電動青檸單車」的試運行。目前，約有300輛電動單車在西雅圖附近啓動，可通過應用程式中閃電標記找到。

在本週三情人節當天，計畫有500輛電動單車投放街道。青檸單車希望他們在西雅圖街道放置的單車中40％為電動單車。

青檸單車市場營銷部副總裁坎•康提（Caen Contee）和戰略合作夥伴總監葛布瑞歐•撤爾（Gabriel Scheer） 指出，他們希望新的電動自行車化解打破參與障礙。

撤爾說：「現在，我們的自行車為大量顧客提供了上下班的換乘便利。有了電動自行車，人們可以在在優步或私家車之外選擇另一種出行方式。」在此之前，撤爾說，「並沒有其他更好的方法。」

康提補充說：「更簡單來說，我不能滿頭大汗精疲力竭的出現在會議現場。」

這是丘陵起伏的西雅圖期待已久的一天。隨著停放的自行車共用計劃百浪多（Pronto）走向滅亡，城市仔細考慮了電動單車共用計劃的構想。這個想法最終並沒有獲得資金支持。

當城市轉向私人自行車共用試點，西雅圖交通部門（SDOT）制定了電動自行車規則，並制定了有關電動助力的具體規則。雖然標準自行車的最小車隊規模為500輛，但電動自行車沒有最低限輛。公司必須與城市共用其燃料水準數據，就像他們分享乘客數量，地點和其他數據一樣。

近日也推出了專門針對電動單車的安全指南。指出，該計劃中的電動自行車必須具有「完全可操作的踏板，小於750瓦的電動機，以及當由170磅重的騎手操作時，電動機每小時驅動速度最高不能超過20英里。」

該試點將於12月結束，目前西雅圖並未採用新的供應商，現有公司必須在試點框架內運營。西雅圖交通部門正在試圖找出該項目的突破點和需要提高的地方。該計劃可能會在7月份獲得市議會的批准。