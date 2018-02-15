香港大車禍 巴士翻覆 19死66傷 春節煙火因此取消

香港10日發生嚴重巴士翻覆車禍，已知至少19人死亡、66人受傷，巴士司機生還。有乘客指巴士司機當時車速相當快。

綜合香港媒體報導，事故發生在11日傍晚6時左右，一輛872號線九巴由沙田馬場開往大埔中心，當駛至大埔公路近大埔滘時，意外向左翻側，釀成嚴重傷亡。報導表示，肇事巴士陳姓司機，原為全職司機，近日轉為兼職，第一次駕駛這條路線，他2014年也涉及一宗交通意外。有巴士乘客表示，巴士司機晚到站約10分鐘，在遭到乘客抱怨時疑似情緒不穩，開車相當快，且多次轉彎不煞車。

有輕傷乘客表示，巴士載滿乘客，車身翻覆後乘客在車內擠壓，情況混亂，要打碎玻璃或沿逃生門逃生。

報導則說，巴士翻車的位置是巴士車站，疑失事時撞向燈柱，車頭嚴重損毀，消防員需將巴士的車頂割開，救出傷者。現場所見，許多傷者倒地，現場留下大灘血跡。

由於傷者眾多，已分別送往香港沙田威爾斯共12間醫院救治，有死者家屬到場，情緒激動。醫院管理局總部表示，已啟動災難應變措施，召回醫護人員緊急支援，心理學家則準備支援有需要人士。

為悼念10日在公車慘劇中死亡的19人，香港行政長官林鄭月娥11日傍晚公布，取消今年農曆年初二的煙花匯演，政府明天將降半旗致哀，各部門並將為罹難者默哀。她說，市民哀痛，想向死傷者表示關懷，立法會的跨黨派議員也提出取消煙花匯演的建議，因此政府決定取消。

每年農曆年初二晚上，維多利亞海港都會舉行賀歲煙花匯演。今年的煙花匯演原定於本月17日晚舉行。

林鄭月娥說，政府已知會煙花匯演的贊助商其士集團，對方表示支持，並表示會把節省下來的錢全數捐給死傷者家屬，金額不少於100萬港元(約12.8萬美元)。她並說，政府總部明天將降半旗致哀，這項決定已獲得北京國務院同意。