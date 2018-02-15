南韓親信干政 崔順實一審獲刑20年

韓國首爾中央地方法院13日對親信干政事件涉案核心人物崔順實作出一審宣判，判處崔順實20年監禁，並處以罰款180億韓元。

崔順實此前遭到包括濫用權力、欺詐未遂、強迫、強迫未遂等18項罪名指控。法院當天認定崔順實與韓國前總統朴槿惠在相當多的指控中構成共謀關係。在Mir和K體育基金會籌資問題上，法院認為雙方共謀、濫用職權強迫要求韓國大企業為崔順實所控制的財團出資等多項罪名成立。

此外，崔順實從三星電子副會長李在镕處獲取、用於讚助其女兒鄭某馬術訓練的約72.9億韓元也被認定為受賄。

法院還認為，面對指控，崔順實始終拒絕認罪，堅稱「從未追逐個人利益」，並向他人轉嫁自身責任，難逃重刑。法院表示，崔順實以與掌握最高權力的領導者私交為基礎，利用手中權力收受賄賂並對企業進行脅迫。“親信干政”行為讓韓國國政秩序陷入混亂，更造成韓國憲政史上首個總統被彈劾罷免的案例。

除崔順實外，法院當天還以收受賄賂罪判處涉案的前青瓦台首席秘書安鍾范6年監禁，並處罰金1億韓元；以行賄罪判處樂天集團會長辛東彬2年零6個月監禁，追繳涉案金額70億韓元。

2016年11月，崔順實遭檢方以18項罪名起訴，其中13項罪名與朴槿惠構成共謀關係。2017年12月，韓國檢方就崔順實涉嫌濫用權力等案件提請法庭判處其25年有期徒刑。韓媒分析認為，崔順實被指控有多項罪名與朴槿惠構成共謀關係，因此崔順實的一審獲刑情況將直接影響朴槿惠案的宣判結果。