美預算赤字飆 投資人繃緊神經

白宮12日將提出2019年度預算案，但知情人士透露，這份預算將不會是平衡預算，一反美國政府先前的立場，且支出水準可能高於國會上周通過的協議，可能導致預算赤字飆升，加劇投資人的緊張情緒。

CNBC報導，這份預算案預估聯邦財政收入將減少，因政府減稅，且花在福利計畫的強制性支出增加，導致美國未來十年都將出現預算赤字。相較下，白宮去年提出的預算案提議大幅縮減預算支出，以在未來十年達成預算平衡。

華爾街日報報導，美國總統川普的2019年度預算也將包括一份附註，使支出水準將高於國會上周五達成的支出方案水準。國會上周敲定支出協議，估計未來兩年聯邦支出將增加近3,000億美元，可能導致赤字竄升。

經濟學家警告，明年聯邦赤字占國內生產毛額（GDP）比率可能衝破5%，為二戰以來充分就業時期的最高比率。根據美國盡責聯邦預算委員會（CRFB），若上周的支出協議成為永久措施、且美國利息增加，明年美國預算赤字可能突破1兆美元，到2027年時再擴至2.1兆美元。

由於通膨威脅再起、美國公債殖利率攀升，美股上周一度暴跌，如今美國聯邦支出增加，勢將須擴大發債籌資。PwC地緣政治投資團隊主管克羅指出，美國擴大發債，投資人又拋售債券並憂心通膨升高，成為惡性組合。

但白宮預算管理局（OMB）消息人士透露，這份預算案將反映新的支出限制，也將包含一份以「負責任方式」抵銷支出成長的路線圖。預算案也預估，美國2019與2020年經濟將各成長3.2%，高於許多經濟學家的預測。

短期而言，政府減稅與擴大開支能推升成長，但投資人憂心，經濟加速成長可能助長通膨，使聯準會（Fed）加快升息腳步，而政府擴大發債可能導致價格下跌、殖利率上漲，推升企業借貸成本，又不利股市。