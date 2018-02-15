日研發流感新藥 1天見效

流行性感冒肆虐全球！日本鹽野義製藥公司成功研發流感特效藥，只需24小時就能見效，不僅能抑制病毒增殖、殺死流感病毒，還能降低流感傳染的風險。該藥預計最快5月在日本推出，另外已向美國申請，爭取明年在美上市。

綜合媒體報導，由於流感屬於病毒感染，且直接入侵宿主細胞，治療流感的藥物甚少，當中以「克流感」（Tamiflu）為主。而鹽野義製藥研發的這款新藥，能阻止病毒酶發揮作用，讓病毒無法增殖，而非僅是將病毒阻絕在細胞內，降低病毒對其他細胞的影響，對於A型與B型流感病毒都具有療效。

研發參考愛滋藥機制

總部位於大阪的鹽野義製藥擁有140年歷史，逾十年前開始研究新型流感藥物，至今已研發出近2500種成藥。鹽野義製藥的科學家參考控制愛滋病病毒（HIV）藥物的機制，嘗試從病毒控制宿主細胞的過程入手，最終發現流感及HIV病毒均利用金屬酶控制宿主細胞，故新藥亦可運用HIV藥物的機制，阻止病毒複製。

專家：測試結果可靠

鹽野義製藥在美國和日本邀請病人作臨床測試，結果發現病人只要服用一錠新藥，就能在24小時消除體內的流感病毒，有助預防併發症。病人此時仍有一般流感症狀，但情況明顯好轉，症狀完全消除所需時間，則跟服用克流感的病人相若。

另外，服用克流感的病人需在5天療程中，每天服藥兩次，新藥則只需服用一次。世衛疫苗專家弗里德形容，新藥目前測試結果非常可靠，可望改變現時醫生治療流感的方式。

該款新藥的全球預估銷售規模約每年10億美元，鹽野義製藥預期該藥將成為全球抗流感的基礎藥物。鹽野義製藥正跟生產克流感的瑞士羅氏藥廠合作，在全球進行第二輪臨床測試，並準備推出新藥，其中日本政府最快3月便會批准新藥，待藥價決定後，最快5月上市。鹽野義製藥也已向美國食品藥物管理局（FDA）提交抗流感新藥申請，爭取明年上市。

全球流感病毒型別以A型與B型為主要流行株。世界衛生組織本月更新的全球流感疫情報告顯示，北美洲流感活動度處高峰期，美國流感住院率已達2011年以來同期最高。加拿大B型比例持續增加並高於往年同期；歐洲、北非流感活動度維持高水平；西亞流感活動度持續上升；東亞活動度處高峰期。