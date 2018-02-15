港居屋呎價破萬 出現630萬樓王

香港居屋計畫(政府資助，以低於市價出售的房屋)推行40年，首次出現折實達近萬元呎價、售價達630萬元(港幣，下同，約81萬美元)的癲價盤！房屋委員會新一期鄰近沙中線啟德站的啟德居屋，最貴單位呎價出現1.03萬元，創居屋呎價新高；位於長沙灣的「樓王」單位，售價建議高達630萬元，是歷來最貴居屋。立法會議員質疑居屋售價過高，倡議訂價與樓價脱鈎，改以目標對象收入計算。

大公報報導，新一期居屋3個新屋苑分別是市區靚盤啟德發展區的啟朗苑、長沙灣荔盈街凱樂苑及東涌裕泰苑。消息人士透露，今期居屋沿用市值七折定價，售價159萬至630萬元不等。房委會計畫3月底至4月中接受申請認購，6月攪珠，8月揀樓。

最矚目的啟德居屋啟朗苑，3座大廈共683夥，與私樓豪宅啟德壹號、天寰隔路相對，並與沙中線啟德站相連，2019年通車後交通十分方便。啟朗苑建議售價227萬至488萬元不等，平均呎價高達9755元，最貴單位呎價出現1.03萬元，打破新推居屋售價紀錄。

至於今期居屋「樓王」所在的長沙灣凱樂苑，位於臨海優質地段，鄰近南昌港鐵站，5幢大廈合共2522夥，包括157個逾600平方呎的大單位，建議售價292萬至630萬元，平均呎價9234元。報導說，屋苑分兩期落成，揀選這大廈的業主可望於今年底前入住。

報導稱，今期居屋「入門之選」要數東涌裕泰苑，最平的單位建議售價約159萬元，綠表買家只需付約8萬元首期便可「上車」。屋苑位於北大嶼山醫院對面，毗鄰逸東邨，但與東涌市中心相距較遠。屋苑兩幢大廈合共有1226夥，平均呎價6698元，在三個居屋屋苑中最遲落成，想入住要等到2020年8月。

據報導，房署估計，今期居屋若全部售出，總收益159.61億元，扣除工程費後盈餘82.37億元。

另據文匯報報導，新一期居屋定價再見新高，多名房委會資助房屋小組成員、公屋聯會均建議港府檢討公屋定價機制，甚至應研究與市價脫鈎，改以目標對象收入為計算。

房委會資助房屋小組成員、工聯會立法會議員郭偉強指，如果樓價再上升，不只是綠表人士，白表申請人亦難以負擔，而資產及入息上限不斷調高，屆時居屋對象未必是原本想協助置業的階層。