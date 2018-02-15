觀光被震垮 花蓮估損80億

強震後花蓮觀光人潮出現大雪崩，行政院花蓮災後振興會議討論花蓮觀光振興三大方案，包括啟動信保基金，提供受衝擊業者融資貸款，透過旅行社的組團旅遊，給予住宿優惠補助等。

三大觀光振興方案，包括目前投入住宿費補助1000萬元（台幣，下同，約34萬美元），2至7月鼓勵旅行業組團前往花蓮地區旅遊，住宿費每人每天500元及交通租賃車費二分之一，每團20人以上補助上限為3萬元。配合2018海灣旅遊年計畫規畫「台灣樂園節」海洋親水活動，並於花蓮辦理啟動儀式。辦理「Train-Bus台灣觀巴台鐵旅遊護照」網路社群及媒體行銷，加強花蓮地區路線露出及推廣。

中華優質旅遊發展協會認為，花蓮是觀光大縣，超過八成的就業、經濟活動與觀光產業相關，花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪估計，這一震以災後退房率初估，到花蓮旅行一天的住宿、交通費、用餐、伴手禮等，消費約4500元，以整體退房六成估計，一天流失5000萬，若在今年暑假前復甦，旅遊業今年2至6月將撐得相當辛苦，保守估計至少損失80億產值。

若以觀光局提出的暫定方案1000萬住宿補助，每人500元計算，可帶動2萬人次，每人以消費4500元計算，帶動產值約9000萬，與估計流失的80億產值相差甚大。

協會表示，除了刺激國人到花蓮旅遊外，在增加國際旅客方面，獎勵航空包機直落花蓮給予專案補助與機場服務費減免外，開放東南亞國家由花蓮入境台灣免簽證優惠，並針對花蓮旅遊加強海外宣傳，獎勵國際郵輪泊靠花蓮港，也都是政府立即可行的方案。

蘋果日報報導，10日花蓮各大景點，國外遊客必去的太魯閣遊客狂掉八成，原本一位難求的停車場整天空蕩蕩，就算有零星遊客，逛完太魯閣就趕著離開花蓮，業者無奈說：「慘！SARS之後，最慘的一次！」

平時停滿遊覽車的太魯閣停車場，這個星期日僅停了幾輛遊覽車，林姓遊覽車司機表示，地震發生後，原預定住花蓮旅館的遊客，都要求改行程，就算到了花蓮，也只是「路過一日遊」，飯店改訂到宜蘭、台東，甚至直接回台北。

風景秀麗的天祥狀況同樣冷清，曾姓餐廳老闆娘說，一整天下來餐廳只來了一對德國情侶。花蓮陳姓民宿認為未來半年情況都不會好！往年春節一房難求，今年訂房因地震都被退了，甚至住宿價格打對折，還是等不到客人。