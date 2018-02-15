這個國家成為中國有錢人的「新香港」

凱捷管理顧問公司（Capgemini）的數據顯示，中國高淨值資產人士整體掌控5.8兆美元的資產，逼近一半資產都停留海外，彭博資訊報導，新加坡已經逐漸成為中國富豪的「新香港」，原因是面對中國政府任何可能的審查，星國都來得比香港更安全。

凱捷的調查報告顯示，整體而言，現在香港仍是中國境外資金首選停泊地點，接著才是星國和紐約，但中國高淨值資產人士將香港視為最佳海外投資地點的比率降至53%，遠低於兩年前的71%，星國則從15%上升至超過20%。

出現上述轉變的因素之一，是去年香港首度簽署稅務透明協定，稅務管轄區名單涵蓋75個國家，包括中國在內，這項協定要求銀行必須將帳戶持有人資料通報給香港稅務機關，香港再將這些資料通報給75個國家。

香港諾亞控股公司主管夏春表示，在許多中國富豪眼中，香港是中國的一部分，因此錢放在香港或錢放在北京，根本沒有差別。

與此同時，為了提升服務效率，現在有愈來愈多在香港的陸資銀行推動中國與香港的內部制度同步，但此舉代表客戶的資料變得更透明，中國政府更容易掌握資金流向，甚至能以更快速度接觸客戶資產，展開調查及追蹤。

星國吸引中國富豪的另一個地方，是中國話是星國四大官方語言之一，而且星國還擁有世界級醫療機構與國際學校。諮詢機構Cushman & Wakefield的資料顯示，去年上半年中國人是星國豪宅最大海外買主，星國的房價遠比香港便宜。