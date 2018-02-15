平昌冬奧會：「最冷奧運會」裏的天氣與政治

第23屆冬季奧運會周五（2月9日）於韓國平昌開幕，這可能是歷史上天氣最冷的一屆冬季奧運會。

開幕之前的一段時間裏，朝鮮和東道主韓國似乎有意借助此次盛會改善半島南北關係——兩國將在本屆冬奧會中聯合組成一支女子冰球隊。另一方面，169名俄羅斯運動員將以中立身份參賽的設定也引發了一些爭議。

中國代表團派出82名運動員出征韓國，比上屆多16人，參賽項目亦為歷屆最多；不過中國媒體認為，中國代表團在本屆應以不低於2014年索契冬奧會的三枚金牌為目標。

英國代表團則派出了創本國紀錄的59名運動員前往平昌，比四年前多三人，並希望以五金或以上為目標，賽出不列顛代表團史上最成功的一屆冬奧會。

在未來17天裏，有超過3000名世界頂尖運動員將角逐15個項目當中的102枚獎牌。比賽將在韓國的13個場館和場地進行；目前，大約有82.6萬張門票已經售出，銷售率為77%。

在平昌，一年當中有三分之一的時間都處於攝氏零度以下；主辦方特別為觀眾凖備了暖身貼、坐墊和防水大衣，來應對觀賽期間的極端天氣。

本屆冬奧會比賽主要在兩個場地進行——山間雪場阿爾卑希亞滑雪度假村和海邊的江陵冰上運動場，此外在寶光和旌善也有場館承辦個別項目比賽。這意味著，平昌冬奧會將超過1994年挪威利勒哈默爾冬奧會（－11攝氏度），成為歷史上最冷的冬奧會。這顯然與四年前的索契形成鮮明對比，當時的冬奧會氣溫有時候會達到20攝氏度，也是紀錄冊上最溫暖的一屆冬奧會。

不過，對於周五出席開幕儀式的人們來說，好消息是，大韓民國氣象廳副廳長表示，嚴寒氣溫不會影響開幕式的進行。

寒冷天氣並不是冬奧會前夕遇到的唯一問題。在主辦方的安保隊伍中查出了86宗諾如病毒（norovirus，一種引致急性腸胃炎的病毒）個案，令主辦方不得不動用軍隊士兵來充當安保人員。

朝韓兩國較早前進行兩年來的首次高層對話之後，雙方達成突破性協議，朝鮮派出了22名運動員前往平昌，參加五個項目比賽。這一決定在朝韓半島當前局勢下是一個重大突破——朝鮮近年多次導彈及核武測試導致半島局勢受到外界廣泛關注，平壤決定派出代表團參加冬奧會有望讓南北雙方借助體育盛事迎來「解冰」的機會。朝鮮派出名義上的國家元首前往韓國，也是歷史上的第一次。

不過，雖然朝鮮最高領導人金正恩在新年致辭中出乎外界意料地宣佈接受韓國的邀請，派出代表團參加平昌冬奧會，但是朝韓之間的這次「體育外交」並未代表兩國關係將取得實質性的突破。

韓國方面推遲了與美軍的年度聯合軍演，但是在朝鮮一方，有關核項目的問題未有改變的具體跡象。有專家表示，借體育比賽作出改善關係的姿態可能相對容易，但是在外交策略以及武器項目等嚴肅問題上，達成共識可能仍然比較困難。

兩國將於開幕式上在朝鮮半島旗幟下共同出場，並將組成一支聯合女子冰球隊參賽——這一舉措在韓國一方並未受到所有人的歡迎，他們認為，臨陣加入朝鮮的球員，會影響球隊奪取獎牌的機會。

此外，朝鮮運動員還將參加滑雪和花樣滑冰等項目，並且派出數百人的代表團、啦啦隊和表演者前往平昌。