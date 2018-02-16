布拉文購物中心：為中國顧客發展更為奢華的多方位生活方式 -與布拉文購物中心總經理Matthew Klutznick的對話

By Tracy Wang

位於美國西雅圖的布拉文購物中心是一處獨一無二的購物天堂，為本地居民及國外遊客提供「奢華中的奢華」精品店。儘管這些奢侈品零售店本身已是來到西雅圖的必訪景點之一，布拉文不僅僅只有奢侈品零售店，它也不斷朝著「多方位零售娛樂設施」這一概念前進，勢必為廣大顧客提供一個絕無僅有的豐富購物體驗。除主打的零售店，布拉文現場還設有許多其他娛樂及休閒設施，如Gene Juarez Salon & Spa、Life Time Athletic，以及大西雅圖區最高檔的餐飲，如John Howie Steak與Mariposa。

布拉文購物中心的精品零售店佔地約300,000平方英呎，最奢華的時尚精品與豐富的娛樂休閒餐飲設施還不是布拉文的全部設備。奢侈品零售店的正上方坐落著布拉文精品住宅，經常到訪布拉文的顧客與居住在其精品住宅的居民都能享有獨特又方便的生活方式。

布拉文購物中心的主打為奢侈品零售店，進駐於此的零售店，如愛馬仕、路易威登、普拉達，都是此處的中心與靈魂。為不斷豐富來訪居民與遊客的布拉文體驗，布拉文一直引進新的零售店、餐廳及生活設施服務。其總經理Matthew Klutznick也表示，「我們所提供的許多店家不僅僅是大西雅圖區唯一的地點，也是太平洋西北角唯一的地點」。去年，布拉文引進了位於二層的Sugar Factory這一高檔糖果店及餐廳，開幕期間銷售Mariah Carey聖誕節糖果工廠的各式糖果。今年夏天，專賣火鍋料理的豆撈坊也將於布拉文盛大開幕，為中國顧客添加餐飲選擇。

除去這些美味又高級的餐飲選擇，布拉文還在近期增加了許多休閒設施及奢侈品零售店。時尚珠寶品牌APM Monaco於兩個月前在布拉文盛大開幕，這間專賣極具摩納哥與法國南部特色的珠寶店也是首次進軍太平洋西北角，讓這家店成為布拉文必訪店之一。原本距離布拉文幾個街區的Gene Juarez Salon & Spa也搬至布拉文內，並成為其品牌最大的旗艦店，被Klutznick稱為「獨一無二」。另外，今年春天，布拉文也將迎來佔地40,000平方英呎的Life Time Athletic。

一走進布拉文，到訪者立刻便被高檔精品店所包圍，儘管它們都各自有自己的顧客流量，最受歡迎的零售店還是愛馬仕與路易威登。作為一個倡導奢華生活方式的品牌，愛馬仕有許多極為忠心的顧客群，多樣的產品也讓它成為來到布拉文必訪的零售店。路易威登的皮件與配飾也十分受到顧客的歡迎。

針對布拉文的主要客戶群，Klutznick也表示「中國顧客是最大的客戶群」。因中國顧客通常在到訪布拉文之前就已確定他們想要購買的產品，他們並不會猶豫太久。為確保布拉文「更好的服務中國客人」，布拉文現在為其銷售顧問提供中國語言與文化的課程，研究並實行與中國顧客的最佳歡迎及互動方式，並將多樣化的中國文化帶入布拉文購物中心。布拉文正在為中國顧客量身定制各種推廣活動，說中文的顧客也可加入布拉文購物中心的官方微信賬號，獲得購物中心最新的消息。其網站也提供中文版，方便中國顧客閱讀訊息。

為將中國文化進一步融合到布拉文購物中心，布拉文將在今年的2月24日（週六）舉辦歡慶農曆新年的慶典活動。從下午一點至四點，一系列與中國文化相關的活動將正式開展，而極具節日氛圍的舞龍舞獅表演將拉開慶典的序幕。兒童將可以在現場學習如何製作中國節日燈籠，現場還將有繪臉師傅進行臉譜繪畫。孩子們體驗中國文化藝術時，成人也可參與由本地藝術家主辦的插花藝術課程。此外，參與慶典活動的客人還能享受布拉文的節日氛圍及其新年戶外亮燈裝飾，明亮的燈籠裝飾將佈滿各個角落，為到訪者留下難忘的回憶。

秉持著全方位了解並協助中國顧客的需求，布拉文還增設與華裔商業地產經紀人對話與互動的機會，提供關於商場全方面的資訊。經過這些對話，布拉文也決定舉辦經紀人研討會，邀請大約30名華裔經紀人到場深談與演講。保持社區之間的頻繁溝通與聯繫是布拉文極為重視的一點，Klutznick也下決心「讓我們的行動說話」，並繼續將布拉文購物中心發展成一個以顧客群為主的購物體驗。

Klutznick擁有哥倫比亞學院的商業管理學位，並已在世界級零售資產工作超過三十年。另外，他還是幾個政府組織董事會的董事。

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