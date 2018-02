星光璀璨情人節演唱會 「香港唱作歌手及演員」曾航生 兼「台灣百變模仿天后」劉明珠 傾情演出

(晶晶報導)2月11日,星期日,在Snoqualmie賭場舉辦一場曾航生情人節演唱會。情人節與中國新年將至,賭場到處張燈結綵,洋溢著喜慶祥和的節日氣氛。當晚首度來西雅圖,香港著名歌手曾航生演譯26年前經典合唱金曲《再見亦是朋友》,令觀眾如痴如醉。「姚蘇蓉嫡傳弟子」劉明珠,重臨西城,令愛戴她的粉絲歡欣雀躍。嚴劍韜的Devonation品牌,展現華麗與高貴的時裝系列。此次演唱會門票罄銷,全場爆滿,口碑極高,悅耳金曲,掌聲不斷。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的MiPo Seto 聯合製作。攝影師:Hut Kwan和Gary Kwan主理:Mimi Kwan, 郭美麟和Louise Mok。

演唱會

繁星閃爍下的舞台設計,雲豹娛樂公司的MiPo Seto製作人,閃亮登場。

劉明珠當晚演繹多首姚蘇蓉和鳳飛飛的歌,令觀眾再次欣賞一代巨星的經典金曲。有著深厚歌唱造詣的她,將歌曲發揮得淋漓盡致;耀眼奪目的多套晚裝,調皮諧趣地調侃觀眾,令人捧腹大笑。當晚她演唱:《今天不回家+我與咖啡+恨你入骨》,《天女散花+訪英台》,《夜來香+夜上海+滿場飛》,《敲敲門+流水年華組曲》,《巧合+我不能沒信心+奔向彩虹》等多首經典串燒歌。用鄧麗君、王菲、楊小萍三位天王巨星的唱腔融為一體,演唱《萬語千言》,別具特色。還有,《像霧又像花》、《我為你痴迷》、《好好愛你》,特別是《新貴妃醉酒》、《青藏高原》,演唱這些不同風格的歌曲,令觀眾留下深刻印象。

首度來西城的情歌王子曾航生,他感謝演出單位,邀請他來唱歌。具有深厚音樂天賦的他,聲線低沉醇厚,聽起來很舒服。92年,他與何婉盈合唱的《再見亦是朋友》,是情侶必唱粵語合唱情歌之一。當晚,劉明珠與曾航生,以粵語版《再見亦是朋友》和國語版《萍聚》合唱,令觀眾大飽耳福。另外的一首合唱歌《無言的結局》,也非常經典。他其中一只經典《永遠幸福》,收錄在他第二張唱片大碟。

無論任何時候收到玫瑰花是一件特別開心的事,何況《九百九拾九枝玫瑰》,會令人興奮不已。嚴劍韜的三位模特兒,穿著他設計的婚紗和晚禮服,雍容華貴地漫步走上舞台,其中一位模特兒以一身紅色晚裝,頭上裹著紅色繡花頭布,與曾航生翩翩起舞,再次掀起觀眾哄動。

《前程錦繡》、《大地恩情》、《偏偏喜歡你》、《浪子心聲》、《你現在還好嗎》、《花心》、《新鴛鴦蝴蝶夢》、《甜蜜蜜》、《More Than I can Say》、《Smoke Gets In your Eyes》等經典金曲,令觀眾百聽不厭。

時間飛逝,MiPo Seto、曾航生、劉明珠齊唱《恭喜恭喜》,嚴劍韜和他的模特兒一起與觀眾道別。「載歌載舞」團送上鮮花,慰問演出成功。

幕後花絮

此次,製作人MiPo Seto大膽創新,用幻燈投射到兩側銀幕,清晰看到,曾航生與劉明珠分別下台,贈送劉明珠親手做的玫瑰花給觀眾,瘋狂粉絲與偶像歌手爭相合照,觀眾頃刻搶空他們手中贈送的玫瑰花,令觀眾心花怒放。模特兒穿插演唱會當中,令觀眾耳目一新。大堂內兩側大銀幕,播放情人節的幻燈片,燦爛的玫瑰花,既溫馨又甜蜜。