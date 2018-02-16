綠樹墓園新建華景園 推出「完善人生計劃」

一個寧靜安逸且陽光燦爛的週三早上，位於南邊倫頓（Renton）的綠樹紀念墓園和殯儀館（Greenwood Memorial Park & Funeral Home）像往常一樣，有媽媽推著嬰兒車在散步。中文服務顧問Tony一大早就很忙碌，因為今天是現代派風水大師戴先生（Sherman Tai）來訪綠樹紀念墓園，幫助他們設計墓園新區域的日子。

戴先生與一般人們印象中的風水大師不太一樣。他完全沒有所謂「大師」的架子，還開玩笑說，雖然看風水，但其實是機械工程碩士畢業，也用手機、坐飛機的。他解釋道，其實風水背後都是有科學性或者約定俗成類的原因的，只不過很多所謂大師並不會對別人進行細節的解釋。比如房子前為什麼不能在離房子很近的地方種樹？玄學類的解釋就是「風水不好」，但事實上，科學的解釋很簡單，因為樹根會動搖房子的地基，為避免房子倒塌所以樹必須離房子有一定距離，還可以有更好的採光和通風效果。所以戴先生也不喜歡別人稱呼他為「大師」。

在戴先生的幫助下，綠樹墓園曾在七八年前根據戴先生的建議，修建了專為亞洲人設計的荷花園，依山傍水，風水很好，設計也很亞洲風格。Tony也專門為亞洲顧客設計了符合亞洲喪葬習慣的祠堂形狀的墓碑，可供亞洲顧客選擇。

雖然當天西雅圖很冷，但墓園的主管和設計建設方面的負責人都在室外墓園裡認真地聽戴先生講解亞洲人的喪葬習慣，以及如何設計墓園來更好地迎合亞洲文化的習慣。戴先生提到，綠樹墓園離山很近，這很好，便於風和氣流通。至於水呢，其實更多的是一個流通的概念，荷花園就有水，再加上墓園每天有人和車走動，這其實就是水的流通部分。現代派的風水不講求嚴格的具體細節，而更加追求概念的對應。戴先生還曾建議綠樹墓園在園區外側栽樹，以保證亞洲園的寧靜祥和，不受干擾，所以園區才得以保持長久的安寧氛圍。戴先生本次還提到，墓園整體為方形，而中國人自古以來天圓地方的理論讓墓園基礎穩定，極利風水。

講解中，Tony也分享了在綠樹墓園工作18年來的一些心得。他一直為大西雅圖地區的華人服務，見過很多親人驟然離世時，家人所經歷的悲痛和巨大衝擊。所以他為了解決這個問題，設計了一份「完善人生計劃」。這份計畫可以為親人辦理，也可以為自己辦理，主旨是為辦理者預留一塊風水寶地作為殯葬時使用，不僅可以避免在親人去世時殯葬的巨大財務支出，還可以更樂觀地面對人生，未雨綢繆、安枕無憂。東方人的文化中向來有預購福地的習俗，只是現代生活繁忙忽略了預先規劃的重要性。

目前殯葬費用動輒上千上萬的高價對任何一個家庭來說都是不小的負擔，而唯有提前規劃才能更好地避免通貨膨脹和驟然離世帶給家人的巨大衝擊和影響。Tony的「完善人生計畫」可以輕鬆地進行分期付款、做好完整規劃、並且能有保障。生時享受生命，臨終安然赴約。