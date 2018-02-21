「中僑星輝夜」賀四十週年 鄭俊弘擔任表演嘉賓

(溫哥華消息)「中僑星輝夜」今年慶祝40週年，將於3月10日星期六假座Westin Bayshore酒店舉行，活動主辦機構中僑基金會希望透過此次活動，籌得 50萬元善款，用於支持中僑提供的政府撥款不足或沒有撥款的重要社區服務，例如耆英服務。

「2018年中僑星輝夜」共同主席分別由蘇侶安、陳德彰及夏明德擔任。他們表示：「歷屆的慈善晚會能夠籌得所需款項，全賴社會各大贊助商的傾力支持和善長的慷慨捐助。」

中僑基金會主席許祖澤說：「中僑互助會為移民在融入社會的旅程中扮演著重要角色，希望通過這次盛會，嘉賓們將更深入了解我們的服務。」

為了慶祝40週年的里程碑，是次晚會經過特別策劃，通過多媒體的演繹，讓嘉賓們了解中僑服務移民的歷史，帶他們踏上這個旅途，感受他們的支持是如何影響到移民的生活。當晚的活動包括貴賓酒會、無聲和現場拍賣，及豐盛晚宴。今年，中僑基金會很榮幸能夠邀請來自卑詩的香港無綫電視(TVB）知名藝人、「星夢轉奇」歌唱大賽冠軍得主鄭俊弘作為特別表演嘉賓。

每年的「中僑星輝夜」都吸引800位嘉賓：當中包括三級政府代表、社區領袖、企業家和慈善家等。 在過去40年，活動籌集超過1500萬元，捐款全部用於支持中僑因政府撥款不足或沒有撥款的重要社會服務。

「2018年中僑星輝夜」餐券票價分別為每位238、338、538及838元。十人一席。「中僑慈善獎券」亦正發售，支持「星輝夜」的籌款活動。查詢或購買餐券、慈善獎券，請致電中僑基金會604-408-7228或瀏覽網址www.successfoundation.ca。請踴躍支持！

中僑基金會在2001年成立，為協助中僑互助會及其付屬機構履行服務宗旨而籌募經費。中僑基金會藉著不同的籌款活動及長遠發展計劃，為中僑互助會和中僑護理服務協會提供穩定的經費來源，以發揮更大的工作效率。詳情請瀏覽www.successfoundation.ca.