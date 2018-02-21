參議院民主黨人計劃使用增加的稅收來支付教師

（編譯：趙天玥）奧林匹亞市消息 – 參議院民主黨人週一（2月19日）公佈了一項計劃，該計劃將利用國家財政收入的預計增長來縮短完全資助教師薪金完成時間，因為他們正致力於使華盛頓州遵守州最高法院授權教育。

該計劃還計劃為房屋擁有者進行一次性減稅。

上周，立法者們獲悉，到2021年，州財政收入預測將比預期多約13億美元。補充預算提議將大部分資金用於教育，其中包括於今年後半年用9.72億美元用於支付教師和學校工作人員的工資。這份預算案於去年夏天通過，對目前437億美元的兩年期國家預算進行了一些調整，同時也將額外投入資金用於精神健康，保健和高等教育等領域。

「我們正在資助我們的公立學校，解決精神疾病問題，我們生活在計劃之中。在經濟增長極佳的時候我們計劃向華盛頓人返還稅收。」參議院民主黨主要預算作家克里斯蒂爾•羅爾菲斯（Christine Rolfes）在新聞發佈會上表示。

自2014年以來，華州一直在藐視法庭，因為在2012年指出K-12學校資金不足的裁決方面缺乏進展。去年11月，法院表示，去年通過的計劃滿足了他們早先的裁決，但教師工資部分需要在今年全額支付。

法院在長期案件中保留了管理權，並為立法者提供了當前的立法會議來完成工作，命令他們在4月9日前提交一份詳細報告，詳細說明本州的進展情況。

根據去年議會通過的計劃，教育經費計劃在很大程度上依賴於今年開始的全州財產稅增長81美分計劃。法院認為，根據該計劃，直到2019年9月才能完全資助教職工薪資。

參議院計劃在今年9月份之前使用收入增長來全額支付工資。還希望利用所謂的「雨天基金」將明年全州房產稅削減31美分，將其從每1,000美元的2.70美元降至2.39美元。雖然立法機構的領導人表示他們正在研究是否可以延長降低稅收的時間，但稅收額度將在2020年回升。該基金的使用需要百分之六十的多數票，這意味著只多出一票的民主黨，將需要共和黨的幫助。