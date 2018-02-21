有香港美艷親王之稱的徐羽妏（Shirley）出生於香港娛樂產業最蓬勃的時代。憑著其極為獨特的迷人嗓音於八十年代出道被受邀到香港各大知名酒廊登台演出，擁有豐富的舞台經驗和個人舞台魅力她擅長於演唱情歌，尤其是在演繹梅艷芳和徐小鳳的歌曲讓她成功俘虜無數知音人成為她的忠實歌迷。Shirley除了是歌手外，也是口才了得的主持更是善長製作的多才美艷親王。

很多人愛戴的她，隨後更被邀請到國外演出，曾到中國大陸、美國、加拿大、星馬地區等等。演出場次更超過200場。雖然享受於幕前的演出工作，但徐羽妏意識到培育新人才對演藝圈更加重要。於九十年代她選擇漸漸淡出幕前工作，轉向投入幕後製作工作和開工作室傳授歌唱和舞台演出教學以培育專業幕後工作人才和有潛質的新歌手。

圈中人緣極好的徐羽妏，於2014年應好友邀約出席慈善工作而重踏舞台才令苦等已久的粉絲得以再睹她迷人風采。因此她再次展開一場又一場的演出以回報多年支持她的各國粉絲們。西城的朋友們真的很幸運，因為Shirley將會聯同王俊棠於2018年3月25日(星期天)在Muckleshoot 舉辦兩場「飛鳳舞喜迎春演唱會」，分別為下午3時至4:30時和下午6時至7:30時。有興趣的歌迷又是Muckleshoot 會員，請迅速到Muckleshoot 免費換購門票。